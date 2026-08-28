Sismicidad al noreste de Tenerife: Anaga suma dos nuevos microterremotos de magnitud 1,7
Las redes de seguimiento del Instituto Geográfico Nacional registran sacudidas a gran profundidad sin que exista riesgo volcánico o precursores eruptivos
La actividad sísmica registrada frente al macizo de Anaga en Tenerife continúa dando muestras de un paulatino y progresivo agotamiento. Durante la madrugada de este viernes, 28 de agosto de 2026, las estaciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN) han localizado dos nuevos microterremotos de magnitud 1,7 mbLg. El primero de ellos se produjo a las 23:51 horas del jueves en el término municipal de Tegueste, situándose su hipocentro a 25 kilómetros de profundidad, mientras que el segundo tuvo lugar a las 03:19 horas de este viernes en aguas del Atlántico adyacentes a la costa norte insular.
Ninguno de estos dos últimos movimientos ha sido sentido por los vecinos de la zona metropolitana ni de los municipios del norte. Los científicos del IGN señalan que ambas sacudidas se encuadran dentro del patrón habitual de réplicas de baja intensidad, manteniendo la tendencia decreciente posterior a la secuencia iniciada a mitad de semana al norte de Punta del Hidalgo.
Réplicas profundas y de origen exclusivamente tectónico
Esta nueva fase sismológica es la continuación del episodio que dio comienzo el pasado miércoles por la tarde, cuando cuatro terremotos —dos de ellos de magnitudes 3,6 y 3,0 mbLg— fueron percibidos con claridad por la población en numerosos barrios de Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, El Rosario y Puerto de la Cruz.
Los expertos recuerdan las claves principales que definen este fenómeno en el extremo noreste de Tenerife:
- Gran profundidad: Los epicentros se sitúan en el manto terrestre, entre los 25 y 36 kilómetros de profundidad, muy por debajo de la corteza insular (cuyo grosor se limita a unos 10 kilómetros).
- Origen tectónico: Tanto el IGN como el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) reiteran que los eventos responden a ajustes mecánicos de la corteza o a la débil actividad de fallas submarinas presentes en la franja atlántica, un comportamiento ya observado de forma esporádica en años anteriores.
- Comportamiento esperable: Según detalla el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, el hecho de que la magnitud de los sismos vaya perdiendo energía progresivamente confirma que se trata de réplicas convencionales del evento principal de 3,6 mbLg.
Sin vinculación con el sistema sismovolcánico del Teide
Los equipos investigadores de ambas instituciones descartan rotundamente cualquier tipo de conexión entre estos movimientos en Anaga y los procesos volcánicos que se auscultan en el interior de la Isla.
- Diferenciación técnica: La actividad atribuida al complejo sismovolcánico del Teide —que desde 2016 ha registrado enjambres ocasionales y pulsos sísmicos de baja magnitud a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros en el sector oeste (Guía de Isora, Vilaflor y Santiago del Teide)— obedece a la dinámica normal del sistema hidrotermal del volcán.
- Sin riesgo eruptivo: Los científicos remarcan que ninguno de estos episodios supone un precursor de erupción a corto o medio plazo.
- Vigilancia permanente: Tenerife dispone de cerca de un centenar de estaciones de auscultación (sísmicas, geodésicas por GNSS, térmicas y de gases) desplegadas por el IGN e Involcan que garantizan el seguimiento continuo y en tiempo real de la actividad del subsuelo.
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