Salud mental tras el descanso estival: La Candelaria aconseja mantener la vida social para superar el síndrome postvacacional
Los facultativos destacan la importancia de evitar la autoexigencia desmedida y plantean una reincorporación progresiva a la rutina laboral y escolar
El servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ubicado en Tenerife, ha emitido una serie de recomendaciones para afrontar el denominado "síndrome postvacacional". Los profesionales señalan que experimentar síntomas físicos y emocionales tras las vacaciones de verano es una respuesta adaptativa habitual que suele desaparecer por sí sola con el paso de los días.
Aunque no constituye un diagnóstico clínico formal, manifestaciones como la irritabilidad, la fatiga, la falta de concentración o una ligera bajada del ánimo forman parte del proceso natural de aclatación a la rutina. No obstante, los especialistas advierten de que si estos síntomas se prolongan más de dos semanas o interfieren gravemente en la vida diaria, es aconsejable consultar con un profesional para descartar afecciones de mayor entidad.
Factores de riesgo y errores habituales tras las vacaciones
Cualquier persona puede experimentar esta fase de transición, aunque el impacto suele ser mayor en perfiles sometidos a un estrés elevado, insatisfechos con su entorno laboral o académico, con escaso autocuidado o sobrecargados de responsabilidades.
Para evitar una sobrecarga mental en el regreso a las obligaciones, la Candelaria identifica los fallos más comunes y propone estrategias preventivas:
- Errores frecuentes: Pretender recuperar el ritmo de trabajo de golpe, asumir un exceso de tareas para "compensar" el tiempo parado, sacrificar horas de sueño y mantener niveles de autoexigencia desmedidos.
- Claves de adaptación: Mantener la actividad social y el ocio durante las primeras semanas para desconectar, evitar asumir grandes cargas el primer día, realizar ejercicio físico y ajustar paulatinamente las rutinas de sueño y alimentación.
Pautas familiares para la reincorporación escolar de los jóvenes
La vuelta a las aulas también genera cierta inquietud, resistencia o nerviosismo en la población infantil y juvenil ante el arranque del nuevo curso académico.
Desde el servicio de Psiquiatría del hospital tinerfeño aconsejan a las familias acompañar este proceso mediante la recuperación progresiva de los horarios estables días antes del inicio de las clases. Asimismo, destacan la importancia de validar las emociones de los menores, involucrarlos activamente en los preparativos del material escolar y transmitirles una actitud positiva e ilusionante frente a esta nueva etapa.
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