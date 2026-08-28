El restaurante del sur de Tenerife con casi 40 años de historia que sorprende con sus carnes y sus elaboraciones tradicionales
El establecimiento sorprende por la calidad que ofrece a sus clientes en cada bocado
En el sur de Tenerife hay establecimientos que llevan décadas conquistando con su propuesta gastronómica. Uno de ellos es Chamachete, un local que cuenta con casi 40 años de historia y que se ha convertido en una referencia para quienes buscan disfrutar de buenas carnes y cocina tradicional.
Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento recientemente y no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores. "Es un lugar referente para comer buenas carnes, pero nosotros nos quedamos sorprendidos también con el resto de los platos", explican.
Diferentes entrantes para abrir el apetito
Durante su vista, la pareja `foodie´ se decantó por diferentes elaboraciones de la carta entre las que se encontraba una versión del tradicional queso asado canario, una propuesta que incorpora miel de palma y gofio, pero con una presentación diferente mediante una espuma de miel que aporta un toque diferencial al plato.
Otra de las elaboraciones que probaron fueron los pimientos del piquillo rellenos de carne madurada y gratinados con queso y las empanadillas caseras de carne de vaca madurada, de las cuales resaltan que cuentan con un empanado diferente. Tras disfrutar de algunos platos aseguran que "este es el típico sitio que sabes que vas a comer bien".
Un restaurante conocido por sus carnes
Uno de los grandes protagonistas de la visita fue el chuletón de buey, del que destacaron tanto el sabor como la calidad de la pieza. Además, el establecimiento sirve la carne acompañada de una plancha para que cada comensal se la termine a su gusto.
Para completar la experiencia gastronómica, el restaurante ofrece diferentes propuestas dulces. Entre ellas probaron una elaboración con espuma de yogur con espuma de mango y maracuyá y una crema catalana.
Horario y ubicación
Chamachete se encuentra en la TF-82 - Carretera General, calle Tijoco, 35, en Tijoco Bajo. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han podido disfrutar de la calidad de sus elaboraciones.
Abre de jueves a lunes para ofrecer servicio de almuerzos y cenas de 12:00 a 22:30 horas. Martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
- Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
- Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
- Me pudo más la rabia que el miedo': Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos
- La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar
- Cambio radical en el tiempo en Tenerife: la Aemet anuncia lluvias y fuertes vientos, aunque los termómetros seguirán sobrepasando los 30 grados
- El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo
- Los bocadillos de Tenerife que conquistan a quienes los prueban: destacan por su cantidad de relleno
- Hasta 800 euros de multa por no llevar en buen estado este elemento fundamental del vehículo: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los vehícuslo tinerfeños este fin de semana