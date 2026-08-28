El restaurante del sur de Tenerife con casi 40 años de historia que sorprende con sus carnes y sus elaboraciones tradicionales

En el sur de Tenerife hay establecimientos que llevan décadas conquistando con su propuesta gastronómica. Uno de ellos es Chamachete, un local que cuenta con casi 40 años de historia y que se ha convertido en una referencia para quienes buscan disfrutar de buenas carnes y cocina tradicional.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento recientemente y no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores. "Es un lugar referente para comer buenas carnes, pero nosotros nos quedamos sorprendidos también con el resto de los platos", explican.

Diferentes entrantes para abrir el apetito

Durante su vista, la pareja `foodie´ se decantó por diferentes elaboraciones de la carta entre las que se encontraba una versión del tradicional queso asado canario, una propuesta que incorpora miel de palma y gofio, pero con una presentación diferente mediante una espuma de miel que aporta un toque diferencial al plato.

Otra de las elaboraciones que probaron fueron los pimientos del piquillo rellenos de carne madurada y gratinados con queso y las empanadillas caseras de carne de vaca madurada, de las cuales resaltan que cuentan con un empanado diferente. Tras disfrutar de algunos platos aseguran que "este es el típico sitio que sabes que vas a comer bien".

Queso asado con miel y gofio / Tripadvisor

Un restaurante conocido por sus carnes

Uno de los grandes protagonistas de la visita fue el chuletón de buey, del que destacaron tanto el sabor como la calidad de la pieza. Además, el establecimiento sirve la carne acompañada de una plancha para que cada comensal se la termine a su gusto.

Para completar la experiencia gastronómica, el restaurante ofrece diferentes propuestas dulces. Entre ellas probaron una elaboración con espuma de yogur con espuma de mango y maracuyá y una crema catalana.

Horario y ubicación

Chamachete se encuentra en la TF-82 - Carretera General, calle Tijoco, 35, en Tijoco Bajo. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han podido disfrutar de la calidad de sus elaboraciones.

Abre de jueves a lunes para ofrecer servicio de almuerzos y cenas de 12:00 a 22:30 horas. Martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.