Repunte térmico en Tenerife este sábado: los termómetros alcanzarán o superarán los 30 °C en varias islas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este sábado, 29 de agosto de 2026, una jornada marcada por un ligero a moderado ascenso de las temperaturas, especialmente en zonas de medianías y cumbres del Archipiélago. Los valores térmicos volverán a tocar o superar la barrera de los 30 °C en áreas del sureste de Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, mientras que en las vertientes norte predominarán los intervalos nubosos matinales antes de abrirse amplios claros.

El viento del nordeste continuará soplando con intensidad moderada a fuerte, activando rachas localmente muy fuertes durante la madrugada y la tarde en las vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve. En el mar se mantendrá la marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros y vientos de fuerza 5 a 6.

Predicción meteorológica detallada por islas

Tenerife

Nubosidad en el nordeste e intervalos en el resto de la vertiente norte, abriéndose claros a mediodía; despejado en el sur. Máximas en ascenso en medianías y cumbres. Viento moderado del nordeste, soplando fuerte en el sudeste y el extremo noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: Mínima de 23 °C | Máxima de 30 °C

La Gomera

Intervalos de nubes al norte durante la mañana y la noche, despejando por la tarde. Pocos cambios en las mínimas y ligeros ascensos en las máximas del interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: Mínima de 24 °C | Máxima de 28 °C

La Palma

Cielos nubosos al norte y este sin descartar alguna llovizna débil. En el resto, apertura de claros tras el mediodía. Ascenso de las temperaturas en zonas altas. Viento moderado del nordeste, fuerte en extremos sudeste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: Mínima de 22 °C | Máxima de 27 °C

El Hierro

Nubosidad matinal y nocturna en el norte con claros por la tarde; poco nuboso en el sur. Temperaturas con escasos cambios salvo ligeras subidas en el interior. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes sudeste, oeste y El Pinar.

Valverde: Mínima de 18 °C | Máxima de 24 °C

Lanzarote

Intervalos nubosos matinales y nocturnos, tendiendo a cielos poco nubosos el resto del día. Temperaturas sin grandes variaciones. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas del interior.

Arrecife: Mínima de 22 °C | Máxima de 30 °C

Fuerteventura

Poco nuboso en general, con alguna nube baja matinal en zonas costeras. Ligero ascenso de las máximas en el interior sur, alcanzándose los 30 ºC de forma local en el sureste. Viento del nordeste moderado a fuerte en el interior, sur de Jandía y costa sudoeste.

Puerto del Rosario: Mínima de 22 °C | Máxima de 27 °C

Gran Canaria

Cielos nubosos a primeras y últimas horas en el norte; poco nuboso en el resto. Máximas en ascenso en medianías y cumbres, pudiendo alcanzar los 30 ºC en el sur, sureste y oeste. Viento moderado del noreste, muy fuerte en vertientes sudeste y oeste.

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