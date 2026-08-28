La prevención de incendios en Tenerife se basa en la selvicultura constante de las Brigadas Forestales

Las Brigadas Forestales (Brifor) intensifican los trabajos de selvicultura preventiva que desarrolla durante durante todo el año para reducir el riesgo de incendios forestales y mejorar la respuesta ante posibles emergencias. La actuación, coordinada por la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo, sitúa la prevención como eje de la gestión forestal en la Isla.

Lejos de limitarse a las tareas de extinción, los equipos de la Brifor realizan labores técnicas de limpieza y tratamiento de la vegetación en zonas estratégicas del monte tinerfeño, especialmente en áreas de monteverde joven y pinares húmedos. Son espacios en los que la acumulación de biomasa muerta y la presencia de especies muy inflamables, como el brezo, pueden facilitar la propagación del fuego.

Los trabajos consisten en la retirada controlada de material vegetal muerto y en la reducción de la densidad de especies con mayor capacidad de combustión. A la vez, se favorece el crecimiento de árboles como la faya y el laurel, cuyo comportamiento frente a las llamas es más favorable y que pueden funcionar como barreras naturales frente al avance de un incendio. Estas intervenciones crean, además, zonas más seguras desde las que pueden operar los efectivos en caso de emergencia.

Una parte esencial del trabajo

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subraya que una parte esencial del trabajo de las Brigadas Forestales se desarrolla cuando no hay incendios. «La selvicultura preventiva es la herramienta más poderosa que tenemos para proteger nuestra Isla», sostiene, al tiempo que destaca el carácter «técnico, silencioso y constante» de unas labores fundamentales para mejorar la resistencia de los montes frente al fuego.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, incide en que cada actuación busca diseñar un paisaje más resiliente y mejor conservado. Pérez pone en valor el trabajo permanente del operativo y recuerda que su función no se limita a la extinción, sino que incluye tareas destinadas a anticiparse a los incendios.

Con este refuerzo, el Cabildo de la Isla pretende no solo minimizar el impacto de los fuegos forestales, sino también conservar la salud de los ecosistemas, proteger la biodiversidad y adaptar los montes de Tenerife a un escenario de mayor presión climática. La estrategia parte de una idea central: actuar antes de que aparezcan las llamas para reducir su intensidad, dificultar su propagación y facilitar una intervención más segura.