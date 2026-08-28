Multa de 200 euros por cometer estas infracciones durante la operación retorno: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños este fin de semana

El final de agosto llega acompañado de uno de los momentos con más desplazamientos por carretera del verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) activa desde este hoy la operación retorno, un dispositivo especial con el que prevé cerca de 6,88 millones de movimientos de largo recorrido hasta la medianoche del lunes 31 de agosto.

Durante estos días, miles de conductores regresarán a sus domicilios tras las vacaciones de verano, una situación que suele traer consigo retenciones, tráfico intenso y momentos de perder los nervios al volante.

Desde Tráfico recuerdan que los atascos durante la vuelta de las vacaciones pueden generar estrés y provocar conductas peligrosas. Aunque las retenciones suelen resultar molestas para muchos conductores, Tráfico insiste en que garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad es fundamental.

Es probable que los conductores se encuentren con diferentes atascos este fin de semana / ED

Conductas que pueden acarrear sanciones al volante este fin de semana

Uno de los errores más frecuentes al volante es recurrir al teléfono móvil cuando el tráfico está detenido o circula lentamente. La normativa sanciona con 200 euros de multa y la pérdida de seis puntos del carné utilizar el móvil aunque el conductor se encuentre en un atasco.

Otra de las acciones más habituales es no respetar la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante. El artículo 54 del Reglamento General de Circulación establece que "todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado".

No respetar la distancia de seguridad puede provocar accidentes y los conductores se enfrenta sanciones de 200 euros.

Tocar el claxon para mostrar impaciencia es otra de las conductas que llevan a cabo muchos conductores. Sin embargo, el artículo 110 del RGC recoge que las advertencias acústicas solo podrán utilizarse "excepcionalmente o cuando así lo prevea alguna norma de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, podrán emplearse señales acústicas de sonido no estridente, y queda prohibido su uso inmotivado o exagerado".

Utilizar el claxon sin una causa justificada puede suponer una sanción de 80 euros.

La Guardia Civil de Tráfico controla las conductas al volante / LP / DLP

Los momentos clave de la operación retorno

Según la previsión de Tráfico, los mayores problemas de circulación se concentrarán en diferentes franjas horarias durante el fin de semana. El viernes 28, la mayor concentración de tráfico se espera entre las 16.00 y las 22.00 horas. "El sábado 29 continuará el tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9:00 y las 13:00 horas", explica la DGT.

El domingo 30 será una de las jornadas más complicadas, sobre todo entre las 16.00 y las 23.00 horas, cuando muchos conductores emprendan el regreso a casa. Por último, el lunes 31 también se podrá registrar tráfico intenso, especialmente entre las 16.00 y las 23.00 horas.

Ante estas previsiones, la DGT insiste en que lo importante es llegar a casa y, por ello, los conductores deben evitar maniobras arriesgadas, distracciones y prisas al volante. Además, "es necesario comenzar el viaje lo más descansados posible, no conducir nunca bajo los efectos del alcohol o de las drogas, respetar en todo momento las normas de tráfico", concluye.