Montesdeoca, dos décadas como referente del sector en Tenerife.

Antes de que se levante un edificio hay un trabajo enorme que casi nadie ve. La empresa Excavaciones y Construcciones Montesdeoca lleva más de dos décadas instalada precisamente ahí, en ese primer momento en el que una obra empieza a tomar forma sobre el terreno.

La empresa, vinculada al sector de la construcción en Tenerife desde hace más de veinte años, ha ido creciendo de manera progresiva, ampliando sus medios y sus servicios a medida que también lo hacía su experiencia

“Cuando empezamos, éramos una empresa mucho más pequeña y, como es lógico, nuestra actividad también era más limitada. Durante estos más de veinte años hemos ido creciendo a base de trabajo, de experiencia y, sobre todo, de ir aprendiendo de cada obra y de cada situación que nos ha tocado afrontar”, explica la dirección de la compañía.

Hoy, la actividad de Montesdeoca se reparte entre movimientos de tierras, excavaciones, demoliciones, transporte, obras civiles, canalizaciones, mampostería, y asfaltado, entre otras. Un abanico de actividades que continúa ampliándose con un objetivo muy concreto: que el cliente pueda encontrar cada vez más soluciones dentro de la propia empresa y facilitar así el desarrollo de sus proyectos. Por eso la empresa ha optado por no tratar cada actividad como una isla independiente, sino por avanzar dentro de la cadena completa de una obra y cubrir cada vez más procesos con medios propios.

Montesdeoca se reparte entre movimientos de tierras, excavaciones, demoliciones, transporte, obras civiles, canalizaciones, mampostería, y asfaltado. / Excavaciones Montesdeoca

Ese crecimiento está llevando también a Montesdeoca hacia nuevas especializaciones. Una de las incorporaciones más recientes es la retirada de amianto. La empresa ya cuenta con la acreditación necesaria para realizar este tipo de trabajos, una actividad que todavía está en sus primeras etapas dentro de la compañía, pero que representa una nueva capacidad que se suma a sus servicios. La intención es seguir avanzando en esa dirección, incorporando progresivamente nuevos trabajos y especialidades que permitan ofrecer un servicio cada vez más completo. No se trata simplemente de hacer más, sino de estar preparados para responder a más necesidades de una obra.

La maquinaria es otra parte importante de ese proceso. Montesdeoca está renovando y especializando progresivamente sus equipos pesados, con una apuesta cada vez mayor por trabajos como las demoliciones de gran envergadura, los movimientos de tierras, el asfaltado y el transporte.

Pero detrás de toda esa maquinaria hay algo que la empresa considera todavía más importante: las personas. Parte del equipo de Montesdeoca lleva años vinculada a la compañía y ha crecido junto a ella. Profesionales que han aprendido el oficio trabajando sobre el terreno y acumulando experiencia con cada proyecto.

Porque en este sector muchas de las cosas que realmente marcan la diferencia se aprenden precisamente ahí: trabajando, resolviendo problemas y enfrentándose a situaciones que hacen que ninguna obra sea exactamente igual a la anterior.

La experiencia del equipo permite además reaccionar cuando las circunstancias cambian. En Tenerife, las características del terreno y la propia orografía de la isla hacen que una excavación pueda presentar condiciones muy diferentes a las previstas inicialmente. Encontrarse con una zona de roca especialmente dura, por ejemplo, puede obligar a modificar la forma de trabajar o los medios empleados.

La experiencia del equipo de Montesdeoca permite además reaccionar cuando las circunstancias cambian. / Excavaciones Montesdeoca

“Puedes empezar una excavación pensando que vas a encontrar un terreno y encontrarte con algo completamente distinto. En ese momento tienes que buscar una solución y adaptarte sin retrasar los plazos de entrega. Eso forma parte de nuestro trabajo y también de lo que hemos aprendido durante todos estos años”, explica la dirección.

Ese conocimiento acumulado es uno de los pilares sobre los que Montesdeoca está construyendo su siguiente etapa. La empresa quiere seguir incorporando capacidades, pero sin perder la cercanía y el cuidado por el trabajo que han acompañado su trayectoria.

Desde Tenerife, la empresa mira así hacia los próximos años con la intención de seguir creciendo y ofreciendo un servicio más integral, pero manteniendo aquello que ha construido su recorrido: La ilusión por el trabajo, las ganas de seguir aprendiendo y el deseo de afrontar nuevos retos, siempre de la mano del mejor equipo humano.