El mercado inmobiliario en Tenerife mantiene su tirón internacional: la demanda extranjera representa el 26,5% en la provincia
Los datos del portal Idealista confirman la hegemonía del litoral insular en las búsquedas internacionales de vivienda en España
El interés del comprador internacional por adquirir una propiedad en Canarias se consolida como uno de los motores del sector inmobiliario. Según los últimos datos publicados por el portal Idealista, la demanda extranjera para comprar vivienda alcanza el 26,5% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (que abarca las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) y se sitúa en el 20,3% en la provincia de Las Palmas.
A nivel estatal, la provincia tinerfeña se afianza en el cuarto puesto nacional de mayor interés internacional (26,5%), solo superada por Alicante (32,3%), Baleares (28,2%) y Málaga (27,1%), confirmando que el litoral mediterráneo y las zonas insulares concentran la práctica totalidad del volumen comprador extranjero.
Perfil del comprador e inclinación por municipios
El análisis del portal inmobiliario permite trazar la procedencia de la demanda según la provincia, así como los puntos de mayor atractivo en la región:
- Provincia de Santa Cruz de Tenerife: El mercado está liderado por los compradores alemanes, seguidos en volumen de búsquedas por italianos y británicos.
- Provincia de Las Palmas: Mantiene el liderazgo de los ciudadanos alemanes, aunque en este caso el segundo puesto lo ocupan los británicos, seguidos de los italianos.
En el desglose municipal para el conjunto de Canarias, el pequeño municipio de Tijarafe, en la isla de La Palma, se posiciona en el primer lugar regional con un 55,1% de búsquedas procedentes del extranjero. Le siguen en la lista las localidades turísticas de Pájara (Fuerteventura) con un 52,6%, Mogán (Gran Canaria) con un 47,4% y Antigua (Fuerteventura) con un 46,5%.
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