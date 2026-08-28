Gran Hotel Taoro: Una escapada exclusiva en Tenerife

A veces, todo lo que se necesita para desconectar es cambiar de ritmo. Encontrar un lugar donde el tiempo transcurra de otra manera, disfrutar sin prisas y dejarse llevar por el entorno. En el norte de Tenerife, Gran Hotel Taoro recupera su vocación de gran punto de encuentro de la isla y propone una nueva manera de disfrutar de los próximos puentes, una escapada de fin de semana o unos días para uno mismo.

Situado sobre Puerto de la Cruz, con el Atlántico como telón de fondo y el Teide dominando el horizonte, Gran Hotel Taoro combina historia, alta gastronomía, bienestar y espacios para compartir. Un lugar al que llegar para desconectar, pero también al que acudir para disfrutar de una exquisita experiencia gastronómica, tomar algo al atardecer o encontrarse con amigos.

Gran Hotel Taoro no es solo un hotel. Es un espacio abierto a la isla y a sus residentes, recuperando el espíritu social que históricamente convirtió este enclave en uno de los grandes lugares de encuentro de Tenerife.

Historia, paisaje y carácter

Inaugurado en 1890 como Primer Gran Hotel de Lujo de España, Gran Hotel Taoro ha renacido preservando su legado histórico y reinterpretándolo desde una mirada contemporánea. Sus históricos jardines franceses, espectaculares terrazas, piscinas infinity climatizadas y vistas panorámicas sobre el Atlántico y el valle de La Orotava crean un escenario único para desconectar y disfrutar.

Alta gastronomía y una ubicación única sobre el atlántico se unen para una experiencia inolvidable. / El día

Para los residentes, la propuesta es sencilla y especial: cambiar la rutina por unos días de descanso, disfrutar de un desayuno sin prisas, relajarse junto a la piscina, reservar una experiencia gastronómica exclusiva o terminar la jornada con un cóctel de autor contemplando el atardecer.

Los próximos puentes son una oportunidad para redescubrir el carácter único del norte de la isla y convertir una escapada cercana en una experiencia extraordinaria.

Un destino gastronómico único

La gastronomía ocupa un lugar protagonista en la experiencia Gran Hotel Taoro, con propuestas para diferentes momentos y formas de disfrutar.

OKA, dirigido por el galardonado chef Ricardo Sanz, ofrece una interpretación contemporánea de la cocina japonesa, combinada con sabores españoles y canarios.

En LAVA, el chef Erlantz Gorostiza, distinguido con dos estrellas Michelin, plantea un viaje gastronómico inspirado en el paisaje volcánico de Tenerife, el Teide y el poder transformador del fuego.

Gran Hotel Taoro: Una escapada exclusiva en Tenerife / El Día

Amalur, también bajo la dirección de Gorostiza, interpreta los sabores tradicionales desde una perspectiva contemporánea a través de los cuatro elementos de la naturaleza.

La propuesta se completa con espacios más relajados. En Atlántico, la jornada comienza con desayunos frente al paisaje del norte, mientras que La Carola, junto a la piscina, ofrece una cocina fresca y variada, con sabores ligeros, arroces de autor y una cuidada selección gastronómica en un ambiente relajado y con espectaculares vistas.

El placer de compartir

Si existe un espacio que representa especialmente bien la vocación de Gran Hotel Taoro como punto de encuentro, ese es Tagoror Lobby Bar & Lounge.

Su espectacular terraza panorámica lo convierte en un lugar perfecto para quedar, conversar y disfrutar de la tarde sin necesidad de alojarse en el hotel. Un café, un encuentro con amigos o un cóctel mientras el sol desaparece sobre el Atlántico.

Tagoror recupera así una de las grandes señas de identidad del histórico Gran Hotel Taoro: ser un lugar donde encontrarse, compartir y disfrutar de Tenerife desde otra perspectiva.

Tiempo para uno mismo

Una escapada también es una oportunidad para parar, desconectar del ritmo diario y dedicar unas horas al bienestar.

El Sandára Wellness Center, desarrollado en colaboración con la prestigiosa firma francesa de alta cosmética Anne Semonin, completa la experiencia con una propuesta integral de bienestar que incluye tratamientos y rituales exclusivos, gimnasio, sauna y baño turco.

Además, abre sus puertas también a los residentes, ofreciendo la posibilidad de incorporar el bienestar a su día a día a través de membresías para el gimnasio, clases de fitness y yoga y sesiones de entrenamiento personal. Una propuesta diseñada para cuidar cuerpo y mente y disfrutar de un espacio privilegiado, con la excelencia y el entorno de Gran Hotel Taoro como escenario.