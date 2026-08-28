'Furgencia', la ambulancia móvil que enseña a salvar vidas con primeros auxilios

La plaza de El Médano, en Granadilla de Abona, se despertó temprano para prevenir tragedias. Los maniquíes ya estaban colocados en el suelo y los chaletos puestos en la mesa resistiendo el viento procedente de la playa, mientras la ambulancia anunciaba la llegada del nuevo proyecto al paseo de la localidad. 'Furgencia' comenzaba su labor.

La furgoneta de Urgencias, conocida como 'Furgencia' por niños y conocidos, es un proyecto "que pretende acercar a la ciudadanía todas estas funciones de autoprotección que pueden ser útiles en el trabajo o en el día a día" explica el concejal de Emergencias y Protección Civil, José Sanabria. "Es muy complicado llevar a todo el mundo un día concreto a un sitio en específico, por eso hemos decidido que este sistema es más útil, porque siendo una ambulancia móvil puede llegar a diferentes núcleos del municipio."

Desde primera hora de la mañana, mientras un grupo de mayores practica gimnasia a orillas de la playa, los más interesados y curiosos se acercan para conocer de qué se trata. "Lo que hemos diseñado es un vehículo de emergencias para llevar a la población toda la cultura de urgencias y emergencias", comenta José Reyes, técnico de emergencias del proyecto. "Queríamos que fuese un vehículo amigable, por eso está lleno de dibujitos para niños, para que no lo vean como una ambulancia sanitaria sino un vehículo que traslada conocimiento sobre primeros auxilios a la población de Canarias", apunta.

Una iniciativa que salva vidas

El proyecto 'Furgencia' está formado por dos actividades dirigidas a que la población adquiera conocimientos básicos para actuar en caso de emergencia: la RCP, o reanimación cardio pulmunar, y la maniobra de Heimlich. "Primero debemos llamar al 112 mientras comprobamos si la persona respira", explica una de las técnicas a quienes han decidido implicarse en la actividad. En esta estación, dos muñecos acostados en el suelo forman parte del aprendizaje sobre el RCP. Mientras uno de ellos enseña cómo realizar la maniobra de manera manual, otro cuenta con un aparato DAE, o desfribilador externo automático, que "pauta las repeticiones de la maniobra y administra una descarga eléctrica", como explican los técnicos.

La maniobra de Heimlich despertaba la risa en muchos de ellos. "¿Tú has jugado alguna vez a voley?", se escuchaba a Reyes desde la otra estación, "pues dale fuerte en la espalda que para eso está acolchado". En esta actividad, el uso de chalecos mullidos con botellas vacías facilitaban el aprendizaje de la maniobra sin que nadie saliese lastimado.

Proyecto Furgoneta de Emergencia en El Médano / Andrés Gutiérrez

Las pelotas salen disparadas de las botellas de aire y los muñecos están a menos de 45 minutos de recobrar vida, mientras los más curiosos se acercaban para saber qué pasaba. Celia Casanova y sus amigas habían venido a la playa para pasar un día tranquilo en el sur de la Isla. No esperaban esta actividad, pero la curiosidad les pudo y decidieron acercarse para probar. "Lo vimos de lejos y nos despertó muchísima curiosidad", comenta. "Al final es algo necesario porque puede pasar en cualquier ocasión. Nunca lo había hecho, solo lo había visto en películas, pero no está mal aprender y saber cómo hacerlo".

Algunos se acercaban por curiosidad, otros para ahorrarse malos tragos, como fue el caso de Belkis Ventura y su madre, María Méndez, que paseaban por el paseo marítimo hasta que tropezaron con el taller y decidieron aprovecharlo. "Mi madre es mayor ya, y yo soy epiléptica, osea que, en cualquier momento nos puede pasar algo", comenta. "Con este aprendizaje, vamos a saber cómo ayudarnos. Mejor prevenir cualquier susto y aprender cómo actuar en estas situaciones".

'Furgencia' para todos

La iniciativa, que se desarrolla en el sur de Tenerife y llegó a La Gomera, trata de expandir esta propuesta pionera a otros ayuntamiento de la isla y el Archipiélago. "Estamos contentos de haber sido los pioneros de esta iniciativa, la hemos arracado desde cero y vemos que otros municipios la quieren implementar, por lo que es un gran paso", sostiene Sanabria.

La primera jornada tuvo lugar ayer en el paseo de El Médano, pero Furgencia continuará recorriendo distintos puntos. Hoy, sábado 29, se trasladará al muelle de Los Abrigos y mañana regresará al paseo de El Médano. La actividad no se limitará al verano pues, como comenta el concejal, "en noviembre iremos a otros núcleos con más población, además de que trabajamos con colegios impartiendo charlas, que retomaremos en septiembre".

Por ahora, la buena acogida demuestra el interés de los vecinos: "Solo tienes que ver la mesa, está llena y hay personas súper interesadas en adquirir estos conocimientos porque, de una forma u otra, estamos siempre expuestos a riesgos. Esto salva vida, pero hay que practicarlo", concluye el técnico de emergencias, José Reyes.