Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeRiesgo de inundacionesCD TenerifePlaya de BajamarCadáver en TenerifeNueva terapia visual en CanariasCB CanariasTerremotos en TenerifeRey de Noruega
instagramlinkedin

Eclipse Lunar

Eclipse parcial de Luna en Tenerife: un fotógrafo captura el fenómeno astronómico desde El Teide

El archipiélago gozó de condiciones idóneas para la observación del eclipse parcial de Luna, con el satélite aún visible de madrugada

Eclipse parcial de Luna en Tenerife un fotógrafo captura el fenómeno astronómico desde El Teide

Eclipse parcial de Luna en Tenerife un fotógrafo captura el fenómeno astronómico desde El Teide

El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gustavo Oliveira

Gustavo Oliveira

Un fotográfo tinerfeño captura el máximo del eclipse parcial de Luna, de la madrugada del 28 de agosto, desde Las Cañadas del Parque Nacional del Teide.

El usuario @carlosmora_foto compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de cuatro fotografías del espectacular fenómeno astronómico que se pudo presenciar a las 3.30 en Canarias.

El eclipse lunar de anoche visto desde Las Cañadas del Teide

El eclipse lunar de anoche visto desde Las Cañadas del Teide

Ver galería

El eclipse lunar de anoche visto desde Las Cañadas del Teide / @Carlosmora_foto

Condiciones óptimas en el archipiélago

El archipiélago contaba con unas condiciones óptimas para la observación de este hito, pues este ocurría con Luna llena y en un horario donde el satélite todavía era visible.

Así, el resultado fotográfico compartido por el tinerfeño en redes sociales permite observar el fenómeno con mucho detalle. Además, las circunstancias permitieron capturar un single shot de la Gran Nebulosa de Orión, al igual que una visual privilegiada de la Vía Láctea, propia de una noche despejada en Las Cañadas.

Noticias relacionadas y más

En búsqueda de capturar el momento

Esta no es la primera vez que el usuario comparte en sus redes los fenómenos cósmicos de este año vistos desde su lente, pues aprovechó el eclipse solar del pasado 12 de agosto para viajar a Aragón y capturar, también, un momento inolvidable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
  2. Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
  3. Me pudo más la rabia que el miedo': Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos
  4. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar
  5. Cambio radical en el tiempo en Tenerife: la Aemet anuncia lluvias y fuertes vientos, aunque los termómetros seguirán sobrepasando los 30 grados
  6. El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo
  7. Los bocadillos de Tenerife que conquistan a quienes los prueban: destacan por su cantidad de relleno
  8. Hasta 800 euros de multa por no llevar en buen estado este elemento fundamental del vehículo: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los vehícuslo tinerfeños este fin de semana

Eclipse parcial de Luna en Tenerife: un fotógrafo captura el fenómeno astronómico desde El Teide

Eclipse parcial de Luna en Tenerife: un fotógrafo captura el fenómeno astronómico desde El Teide

El mercado inmobiliario en Tenerife mantiene su tirón internacional: la demanda extranjera representa el 26,5% en la provincia

El mercado inmobiliario en Tenerife mantiene su tirón internacional: la demanda extranjera representa el 26,5% en la provincia

Salud mental tras el descanso estival: La Candelaria aconseja mantener la vida social para superar el síndrome postvacacional

Salud mental tras el descanso estival: La Candelaria aconseja mantener la vida social para superar el síndrome postvacacional

Tenerife triplica en una década las áreas en riesgo de inundación: la alerta se extiende a 101 kilómetros de cauces

Tenerife triplica en una década las áreas en riesgo de inundación: la alerta se extiende a 101 kilómetros de cauces

Un inicio de curso esperanzador en el sur de Tenerife: el CEE Adeje abre sus puertas tras años de retraso

Un inicio de curso esperanzador en el sur de Tenerife: el CEE Adeje abre sus puertas tras años de retraso

El restaurante del sur de Tenerife con casi 40 años de historia que sorprende con sus carnes y sus elaboraciones tradicionales

El restaurante del sur de Tenerife con casi 40 años de historia que sorprende con sus carnes y sus elaboraciones tradicionales

La Aemet mantiene el aviso por viento en Tenerife: el alisio apretará por la tarde este viernes con rachas muy fuertes en varios puntos

La Aemet mantiene el aviso por viento en Tenerife: el alisio apretará por la tarde este viernes con rachas muy fuertes en varios puntos

Oktoberfest Puerto de la Cruz vuelve este fin de semana con tres días de música, gastronomía y tradición bávara

Oktoberfest Puerto de la Cruz vuelve este fin de semana con tres días de música, gastronomía y tradición bávara
Tracking Pixel Contents