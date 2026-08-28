Eclipse Lunar
Eclipse parcial de Luna en Tenerife: un fotógrafo captura el fenómeno astronómico desde El Teide
El archipiélago gozó de condiciones idóneas para la observación del eclipse parcial de Luna, con el satélite aún visible de madrugada
Un fotográfo tinerfeño captura el máximo del eclipse parcial de Luna, de la madrugada del 28 de agosto, desde Las Cañadas del Parque Nacional del Teide.
El usuario @carlosmora_foto compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de cuatro fotografías del espectacular fenómeno astronómico que se pudo presenciar a las 3.30 en Canarias.
Condiciones óptimas en el archipiélago
El archipiélago contaba con unas condiciones óptimas para la observación de este hito, pues este ocurría con Luna llena y en un horario donde el satélite todavía era visible.
Así, el resultado fotográfico compartido por el tinerfeño en redes sociales permite observar el fenómeno con mucho detalle. Además, las circunstancias permitieron capturar un single shot de la Gran Nebulosa de Orión, al igual que una visual privilegiada de la Vía Láctea, propia de una noche despejada en Las Cañadas.
En búsqueda de capturar el momento
Esta no es la primera vez que el usuario comparte en sus redes los fenómenos cósmicos de este año vistos desde su lente, pues aprovechó el eclipse solar del pasado 12 de agosto para viajar a Aragón y capturar, también, un momento inolvidable.
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