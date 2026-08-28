La Aemet mantiene el aviso por viento en Tenerife: el alisio apretará por la tarde este viernes con rachas muy fuertes en varios puntos
La nubosidad irá remitiendo con el paso de las horas en una jornada marcada por el viento fuerte en vertientes sudeste y noroeste
Arrancamos este viernes en Canarias con una mañana que vendrá cubierta en el norte de las islas, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales durante las primeras horas, pero con una clara tendencia a la mejoría a medida que avance el día.
Si tiene planes al aire libre, la previsión indica que esas nubes e lloviznas matinales —que afectarán principalmente a las medianías orientadas al norte— irán perdiendo fuerza tras el mediodía, dando paso a amplios claros y cielos poco nubosos en casi todo el Archipiélago de cara a la tarde. La cara sur de las islas disfrutará de un ambiente despejado desde primeras horas.
El viento del nordeste volverá a ser el gran protagonista de la jornada. Aunque soplará moderado durante la mañana, se intensificará notablemente por la tarde, dejando intervalos de viento fuerte y rachas localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en zonas del interior de Lanzarote, el sur de Jandía (Fuerteventura) y la zona de El Paso en La Palma. En el mar, la situación requerirá precaución, con marejada a fuerte marejada y vientos que podrán alcanzar de forma puntual la fuerza 7.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios respecto a los días anteriores, dejándonos un ambiente térmico muy agradable en las principales zonas urbanas y de costa.
El repaso insular para la jornada de hoy
- Tenerife: Nubosidad matinal en el norte con posibles lloviznas en medianías del nordeste que remitirán por la tarde. El resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos. Se esperan rachas de viento intensas en el sudeste y en el extremo noroeste. Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 28 °C de máxima con una mínima de 22 °C.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Intervalos nubosos y lluvias débiles en las vertientes norteñas durante la mañana, perdiendo intensidad hacia el mediodía. El viento soplará con fuerza en los extremos sudeste y noroeste de las tres islas, pudiendo alcanzar zonas de cumbre a últimas horas. Las máximas se situarán entre los 23 °C de Valverde y los 25 °C de Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de La Gomera.
- Lanzarote y Fuerteventura: Mañana de nubes intermitentes que dará paso a un ambiente mucho más despejado por la tarde. El viento del nordeste apretará durante la segunda mitad del día en zonas del interior y en la costa sudoeste. Arrecife y Puerto del Rosario registrarán máximas de 27 °C.
- Gran Canaria: Cielos nubosos a primera hora en el norte con probabilidad de lluvias débiles en medianías, tendiendo a abrirse claros. El sur permanecerá soleado. Ojo a las rachas de viento muy fuertes por la tarde en las vertientes sudeste y oeste. Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 24 °C y los 27 °C.
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