La Aemet mantiene el aviso por viento en Tenerife: el alisio apretará por la tarde este viernes con rachas muy fuertes en varios puntos

Arrancamos este viernes en Canarias con una mañana que vendrá cubierta en el norte de las islas, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales durante las primeras horas, pero con una clara tendencia a la mejoría a medida que avance el día.

Si tiene planes al aire libre, la previsión indica que esas nubes e lloviznas matinales —que afectarán principalmente a las medianías orientadas al norte— irán perdiendo fuerza tras el mediodía, dando paso a amplios claros y cielos poco nubosos en casi todo el Archipiélago de cara a la tarde. La cara sur de las islas disfrutará de un ambiente despejado desde primeras horas.

El viento del nordeste volverá a ser el gran protagonista de la jornada. Aunque soplará moderado durante la mañana, se intensificará notablemente por la tarde, dejando intervalos de viento fuerte y rachas localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en zonas del interior de Lanzarote, el sur de Jandía (Fuerteventura) y la zona de El Paso en La Palma. En el mar, la situación requerirá precaución, con marejada a fuerte marejada y vientos que podrán alcanzar de forma puntual la fuerza 7.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios respecto a los días anteriores, dejándonos un ambiente térmico muy agradable en las principales zonas urbanas y de costa.

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