La UE cambia las normas y lo hace oficial: los cambios para perros y gatos que afectan a los dueños de mascotas tinerfeños

La Unión Europea prepara un cambio histórico en la protección de perros y gatos con la aprobación del primer reglamento común sobre bienestar animal. La nueva normativa establece por primera vez unas reglas compartidas para todos los países miembros en aspectos como la cría, la venta, el mantenimiento y la trazabilidad de las mascotas.

El nuevo Reglamento 2026/1818 busca establecer unos estándares mínimos comunes para reforzar la protección de perros y gatos en toda la Unión Europea. La nueva normativa comenzará a aplicarse progresivamente a partir del 31 de agosto de 2028.

Microchip obligatorio para perros y gatos

Uno de los grandes cambios tiene que ver con la identificación de las mascotas. El reglamento establece que todos los perros y gatos deberán estar identificados mediante microchip y sus datos figurarán en un registro nacional conectado con una base de datos común para toda la Unión Europea.

Aunque esto no supondrá un cambio muy significante en España porque la Ley de Bienestar Animal ya exige que los perros y gatos estén identificados mediante microchip.

Nuevas normas de la UE para las mascotas / Pixabay

Más cambios que recoge el reglamento

La nueva regulación europea endurece las condiciones para los criadores, obligando a excluir de la reproducción a aquellos perros y gatos con rasgos físicos extremos que puedan provocar problemas de salud o afectar a su bienestar.

La venta y adopción de perros y gatos a través de internet también estará más vigilada. Las plataformas de anuncios deberán incorporar sistemas que permitan comprobar la identidad del vendedor y la información del animal. Cada anuncio deberá incluir un código de verificación oficial vinculado a las bases de datos europeas.

La normativa también introduce controles para los perros y gatos que llegan desde terceros países. Los animales procedentes del exterior de la Unión Europea deberán cumplir requisitos equivalentes de identificación y registro para evitar el contrabando y el comercio irregular. Mientras que los que crucen las fronteras europeas deberán estar identificados y registrados dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Multas y sanciones para quienes incumplan la norma

El reglamento obliga a los Estados miembros a establecer sanciones eficaces y proporcionales para quienes incumplan las obligaciones de bienestar animal. La Unión Europea busca combatir una actividad que considera relacionada con importantes redes de comercio ilegal y reforzar la protección de millones de perros y gatos que viven en los países miembros.

El objetivo final es crear un sistema común en toda Europa que permita conocer el origen de los animales, mejorar sus condiciones de vida y reducir tanto el abandono como la cría ilegal.