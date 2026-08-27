El tiempo en Tenerife para este viernes: nubes matinales, lluvias débiles en el norte y alisios con rachas muy fuertes según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este viernes, 28 de agosto de 2026, una jornada caracterizada por la presencia de intervalos nubosos matinales y lluvias débiles y ocasionales en las vertientes norte de las islas, siendo más probables y frecuentes en medianías durante las primeras horas. Con el paso de las horas, los cielos tenderán a despejarse y se abrirán amplios claros en casi todo el Archipiélago.

El viento del nordeste continuará siendo un elemento destacado, soplando de forma moderada pero con intervalos de fuerte y rachas localmente muy fuertes durante la segunda mitad del día, especialmente en vertientes sudeste, noroeste y zonas de interior. En las aguas canarias se prevén vientos del nordeste de fuerza 4 a 6, con posibles repuntes locales de fuerza 7, acompañados de marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 metro. Las temperaturas apenas registrarán variaciones significativas.

Predicción meteorológica detallada por islas

Tenerife

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles matinales, más probables en medianías del nordeste; claros por la tarde. Poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, salvo ligeros ascensos en cumbres centrales. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes sudeste y extremo noroeste con rachas muy fuertes por la tarde. Viento flojo del sudoeste en cumbres.

Santa Cruz de Tenerife: Mínima de 22 °C | Máxima de 28 °C

La Gomera

Predominio nuboso al norte con baja probabilidad de lluvias débiles matinales en medianías, tendiendo a despejar por la tarde. Pocos cambios térmicos, salvo ligero descenso de las máximas en zonas altas. Viento moderado del nordeste, fuerte en el este y noroeste con rachas muy fuertes que podrían alcanzar las cumbres a últimas horas.

San Sebastián de La Gomera: Mínima de 21 °C | Máxima de 25 °C

La Palma

Cielos cubiertos en el norte y este con lluvias débiles, más frecuentes en medianías del nordeste durante la mañana y remitiendo por la tarde. En el oeste, nubes evolucionando a despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, fuerte en extremos sudeste y noroeste con rachas muy fuertes que podrían afectar a El Paso a últimas horas.

Santa Cruz de La Palma: Mínima de 21 °C | Máxima de 25 °C

El Hierro

Nubosidad al norte con baja probabilidad de lluvias débiles matinales en medianías del nordeste, abriéndose claros tras el mediodía. Pocos cambios en las temperaturas. Viento moderado del nordeste, fuerte en los extremos sudeste, oeste y zona de El Pinar, con rachas localmente muy fuertes durante la tarde.

Valverde: Mínima de 19 °C | Máxima de 23 °C

Lanzarote

Intervalos nubosos durante la mañana y al final de la noche, tendiendo a poco nuboso el resto del día. Termómetros sin cambios significativos. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas del interior durante la tarde.

Arrecife: Mínima de 23 °C | Máxima de 27 °C

Fuerteventura

Intervalos de nubes por la mañana evolucionando a cielos poco nubosos el resto de la jornada. Temperaturas máximas en ligero descenso y mínimas sin cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el interior, sur de Jandía y costa sudoeste por la tarde.

Puerto del Rosario: Mínima de 23 °C | Máxima de 27 °C

Gran Canaria

Norte nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en la primera mitad del día, más probables en medianías. Poco nuboso en el resto. Máximas en ligero descenso al sur y en ligero ascenso al norte. Viento moderado del noreste, fuerte con rachas muy fuertes en las vertientes sudeste y oeste por la tarde. Brisas en el sudoeste.

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