Medio Natural
Tenerife triplica en una década las áreas en riesgo de inundación: la alerta se extiende a 101 kilómetros de cauces
El cambio climático y la pérdida de cubierta vegetal tras el incendio de 2023 intensifican la escorrentía y el arrastre de sedimentos, aumentando la peligrosidad de las avenidas y elevando a 27 los puntos bajo vigilancia
Tenerife triplica en una década las áreas que están en riesgo de inundación. Así lo refleja la actualización del mapa que delimita las zonas de la Isla más expuestas a estos episodios elaborada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), que psan de ser ocho en 2015 a 27 en la actualidad, consideradas de riesgo potencial significativo repartidas en 30 subtramos de 16 municipios. Ante el peligro de nuevas avenidas y episodios de lluvias intensas, el diagnóstico amplía además, y de manera urgente, de 20 a 101 kilómetros los cauces sometidos a vigilancia extrema en todo el ámbito insular.
El efecto del cambio climático
El aumento responde a una combinación de cambios en el territorio, episodios meteorológicos más severos y una mejora sustancial en la capacidad para detectar y medir el riesgo. El gran incendio forestal de 2023, que afectó a alrededor de 15.000 hectáreas, dejó amplias zonas de las medianías y cumbres sin la cubierta vegetal que retenía y absorbía parte del agua de lluvia. Desde entonces, las precipitaciones intensas pueden generar más escorrentía y arrastre de tierra, cenizas y sedimentos hacia los cauces, elevando la peligrosidad de las avenidas, como ocurre en el barranco Agua de Dios, en Tegueste, y especialmente en las zonas situadas canal abajo de las áreas afectadas por el fuego.
A este cambio se suman los episodios de lluvias intensas registrados en los últimos años, que han puesto de manifiesto la capacidad de algunos barrancos para concentrar grandes volúmenes de agua en poco tiempo y han llevado a revisar escenarios que hasta ahora no estaban incluidos. Es el caso de distintos cauces del sur y suroeste, como Torviscas, en Adeje, o Aquilino y Las Arenitas, en Arona, además de otros puntos del norte de la Isla, como es el cauce de Martiánez, que con sus más de 12 kilómetros es el subtramo de riesgo de inundación más largo y masivo estudiado en todo Tenerife.
El nuevo diagnóstico incorpora drones, tecnología LiDAR y modelos hidráulicos en dos dimensiones, herramientas que aporta la empresa de ingeniería Aquatec y que permiten conocer con mucha más precisión cómo se comporta el curso del agua y detectar zonas que hasta ahora no figuraban en el mapa. Los técnicos han utilizado esta tecnología para analizar canales entubados bajo las calles, allí donde el agua discurre fuera de la vista. El resultado son 19 nuevos tramos de riesgo, la ampliación de dos áreas ya existentes, los barrancos de Santos y Santos-La Carnicería, y la actualización de otras dos, San Juan y Torviscas.
El riesgo se extiende por la Isla
Esta actualización forma parte del tercer ciclo de planificación de la gestión del riesgo de inundación, correspondiente al periodo 2027-2033, y constituye el paso previo a la elaboración del futuro Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Tenerife. El documento revisa la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI), que permiten delimitar sobre el territorio las zonas expuestas y calcular las posibles consecuencias de una posible avenida, con el objetivo, según la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, "de reaccionar frente a estos eventos con mayor celeridad y eficacia".
Después de analizar los posibles escenarios asociados a periodos de retorno de diez, 100 y 500 años, desde lluvias de mayor probabilidad hasta episodios de catástrofe extrema, el diagnóstico entra, tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, en una fase de consulta pública de tres meses. Durante este periodo, las administraciones, colectivos y ciudadanos podrán consultar la documentación y presentar alegaciones antes de que continúe la tramitación del nuevo plan.
El marco europeo
La revisión está sujeta, a su vez, al calendario obligatorio que marca la Unión Europea para la gestión del riesgo de inundación. La Directiva 2007/60/CE establece ciclos de planificación de seis años y obliga a los Estados a completar en plazo las distintas fases de evaluación, cartografía y planificación. Y es que Canarias ya cuenta con antecedentes: en 2018, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por los retrasos en la aprobación de los planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones del Archipiélago. El expediente llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaró el incumplimiento, aunque el procedimiento se cerró en 2021 después de que Canarias completara la aprobación de sus planes y evitara finalmente las sanciones económicas.
El proceso puede comenzar con un expediente de infracción de la Comisión Europea y, si el incumplimiento persiste, llegar hasta el TJUE. Una eventual sentencia desfavorable que no fuera atendida podría derivar en sanciones económicas, tanto una cantidad a tanto alzado por la infracción como multas coercitivas por cada día de retraso hasta corregirla.
La responsabilidad formal frente a Bruselas recaería sobre el Estado español, aunque la normativa estatal contempla mecanismos para repercutir el coste de estas sanciones a la Administración responsable del incumplimiento. Para evitarlo, el reto será ahora trabajar sobre las áreas de mayor riesgo para reforzar la prevención y la protección y contener, en la medida de lo posible, el impacto cuando llegue la próxima gran avenida.
Áreas de alto riesgo de inundaciones identificadas
- Santa Cruz de Tenerife: Barranco del Bufadero (1,19 km), Barranco de Santos (1,38 km), Barranco del Hierro (3,70 km) y Barranco de Almeyda (3,36 km).
- Santa Cruz de Tenerife / La Laguna (Límites compartidos): Barranco de Santos-Barranco de Macario (8,36 km) y Barranco del Muerto (4,87 km).
- San Cristóbal de La Laguna: Barranco de Santos-La Carnicería (4,88 km), Barranco de Santos-Valle Vinagre-Valle Colino (1,83 km) y Barranco de Santos-Cha Marta-Barranco de Atalaya (8,66 km).
- Tegueste: Barranco Agua de Dios (4,01 km).
- Valle de La Orotava (Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos): Barranco de San Felipe (5,02 km), Barranco Lomo de los Pastores (4,26 km), Barranco Martiánez (La Orotava, 12,41 km) y Barranco Palo Blanco (Los Realejos, 4,96 km).
- Comarca Norte (La Guancha, Icod, Garachico, Los Silos): Barranco La Herrera (La Guancha, 2,33 km), Barranco del Preceptor (Icod de los Vinos, 3,77 km), Barranco La Hoya (Garachico, 0,50 km) y Barranco de Blas (Los Silos, 0,65 km).
- Comarca Oeste y Sur (Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje): Barranco Archipenque (Santiago del Teide, 0,84 km), Barranco de San Juan (Guía de Isora, 1,32 km), Barranco de Guía (Guía de Isora, 1,19 km), Barranco del Infierno (Adeje, 2,80 km) y Barranco de Torviscas (Adeje, 5,25 km).
- Arona y Granadilla de Abona: Barranco La Carnada (Arona, 1,49 km), Barranco de Aquilino (Arona, 2,75 km), Barranco Los Mogotes y Las Arenitas (Arona, 2,28 km), Barranco Cha Joaquina (Granadilla, 2,82 km), Barranco de la Barca (Granadilla, 1,78 km) y Barranco de Castro Nuevo (Granadilla, 0,99 km).
- Candelaria: Barranco Los Guirres (1,50 km).
- Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
- Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
- Me pudo más la rabia que el miedo': Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos
- La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar
- Cambio radical en el tiempo en Tenerife: la Aemet anuncia lluvias y fuertes vientos, aunque los termómetros seguirán sobrepasando los 30 grados
- El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo
- Los bocadillos de Tenerife que conquistan a quienes los prueban: destacan por su cantidad de relleno
- Hasta 800 euros de multa por no llevar en buen estado este elemento fundamental del vehículo: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los vehícuslo tinerfeños este fin de semana