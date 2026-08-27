Tenerife triplica en una década las áreas en riesgo de inundación: la alerta se extiende a 101 kilómetros de cauces

Tenerife triplica en una década las áreas que están en riesgo de inundación. Así lo refleja la actualización del mapa que delimita las zonas de la Isla más expuestas a estos episodios elaborada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), que psan de ser ocho en 2015 a 27 en la actualidad, consideradas de riesgo potencial significativo repartidas en 30 subtramos de 16 municipios. Ante el peligro de nuevas avenidas y episodios de lluvias intensas, el diagnóstico amplía además, y de manera urgente, de 20 a 101 kilómetros los cauces sometidos a vigilancia extrema en todo el ámbito insular.

El efecto del cambio climático

El aumento responde a una combinación de cambios en el territorio, episodios meteorológicos más severos y una mejora sustancial en la capacidad para detectar y medir el riesgo. El gran incendio forestal de 2023, que afectó a alrededor de 15.000 hectáreas, dejó amplias zonas de las medianías y cumbres sin la cubierta vegetal que retenía y absorbía parte del agua de lluvia. Desde entonces, las precipitaciones intensas pueden generar más escorrentía y arrastre de tierra, cenizas y sedimentos hacia los cauces, elevando la peligrosidad de las avenidas, como ocurre en el barranco Agua de Dios, en Tegueste, y especialmente en las zonas situadas canal abajo de las áreas afectadas por el fuego.

Así ha afectado el temporal a El Pris, en Tacoronte / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

A este cambio se suman los episodios de lluvias intensas registrados en los últimos años, que han puesto de manifiesto la capacidad de algunos barrancos para concentrar grandes volúmenes de agua en poco tiempo y han llevado a revisar escenarios que hasta ahora no estaban incluidos. Es el caso de distintos cauces del sur y suroeste, como Torviscas, en Adeje, o Aquilino y Las Arenitas, en Arona, además de otros puntos del norte de la Isla, como es el cauce de Martiánez, que con sus más de 12 kilómetros es el subtramo de riesgo de inundación más largo y masivo estudiado en todo Tenerife.

El nuevo diagnóstico incorpora drones, tecnología LiDAR y modelos hidráulicos en dos dimensiones, herramientas que aporta la empresa de ingeniería Aquatec y que permiten conocer con mucha más precisión cómo se comporta el curso del agua y detectar zonas que hasta ahora no figuraban en el mapa. Los técnicos han utilizado esta tecnología para analizar canales entubados bajo las calles, allí donde el agua discurre fuera de la vista. El resultado son 19 nuevos tramos de riesgo, la ampliación de dos áreas ya existentes, los barrancos de Santos y Santos-La Carnicería, y la actualización de otras dos, San Juan y Torviscas.

El riesgo se extiende por la Isla

Esta actualización forma parte del tercer ciclo de planificación de la gestión del riesgo de inundación, correspondiente al periodo 2027-2033, y constituye el paso previo a la elaboración del futuro Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Tenerife. El documento revisa la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI), que permiten delimitar sobre el territorio las zonas expuestas y calcular las posibles consecuencias de una posible avenida, con el objetivo, según la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, "de reaccionar frente a estos eventos con mayor celeridad y eficacia".

Inundaciones en el Centro Comercial Olimpia, en Puerto de la Cruz, durante la borrasca Therese / Arturo Jiménez

Después de analizar los posibles escenarios asociados a periodos de retorno de diez, 100 y 500 años, desde lluvias de mayor probabilidad hasta episodios de catástrofe extrema, el diagnóstico entra, tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, en una fase de consulta pública de tres meses. Durante este periodo, las administraciones, colectivos y ciudadanos podrán consultar la documentación y presentar alegaciones antes de que continúe la tramitación del nuevo plan.

El marco europeo

La revisión está sujeta, a su vez, al calendario obligatorio que marca la Unión Europea para la gestión del riesgo de inundación. La Directiva 2007/60/CE establece ciclos de planificación de seis años y obliga a los Estados a completar en plazo las distintas fases de evaluación, cartografía y planificación. Y es que Canarias ya cuenta con antecedentes: en 2018, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por los retrasos en la aprobación de los planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones del Archipiélago. El expediente llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaró el incumplimiento, aunque el procedimiento se cerró en 2021 después de que Canarias completara la aprobación de sus planes y evitara finalmente las sanciones económicas.

El proceso puede comenzar con un expediente de infracción de la Comisión Europea y, si el incumplimiento persiste, llegar hasta el TJUE. Una eventual sentencia desfavorable que no fuera atendida podría derivar en sanciones económicas, tanto una cantidad a tanto alzado por la infracción como multas coercitivas por cada día de retraso hasta corregirla.

La responsabilidad formal frente a Bruselas recaería sobre el Estado español, aunque la normativa estatal contempla mecanismos para repercutir el coste de estas sanciones a la Administración responsable del incumplimiento. Para evitarlo, el reto será ahora trabajar sobre las áreas de mayor riesgo para reforzar la prevención y la protección y contener, en la medida de lo posible, el impacto cuando llegue la próxima gran avenida.