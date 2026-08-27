Tenerife actualiza su mapa de riesgos frente a inundaciones: el Cabildo identifica 27 áreas críticas en 16 municipios
El Consejo Insular de Aguas amplía el diagnóstico de peligrosidad en 30 subtramos de barrancos en el marco de la normativa europea sobre evaluación de riesgos
El Cabildo de Tenerife, mediante la gestión del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), ha completado la actualización del diagnóstico insular sobre riesgos de inundación. Esta revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) forma parte del tercer ciclo de planificación para el periodo 2027-2033 y abre el camino para la tramitación del futuro Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica.
El documento, que se someterá a consulta pública durante tres meses a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), incrementa a 27 las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Estas zonas quedan desglosadas en 30 subtramos que abarcan a un total de 16 municipios y suman una extensión conjunta de 101,15 kilómetros de cauces bajo especial supervisión.
Tecnología LiDAR y modelización en 2D para prever avenidas
La elaboración de esta cartografía de detalle ha incorporado tecnología de vanguardia para reducir la incertidumbre de los métodos tradicionales. Mediante el uso de drones y escáneres LiDAR, el CIATF ha obtenido modelos digitales del terreno de alta resolución.
Asimismo, se han realizado simulaciones hidráulicas bidimensionales mediante el software especializado IBER, analizando el comportamiento del flujo del agua en tres horizontes temporales distintos:
- Escenarios de probabilidad alta, media y extraordinaria: Evaluados para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años.
- Objetivo normativo (Directiva 2007/60/CE): Cumplir con la obligación comunitaria de actualizar los planes cada seis años para minimizar los daños sobre la salud humana, el entorno ambiental, el patrimonio y la economía local.
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha destacado que este avance permite prever la respuesta institucional ante posibles emergencias hidráulicas, sumándose a los planes preventivos ya vigentes frente a riesgos volcánicos o incendios forestales.
Relación de las 27 ARPSI e itinerarios analizados
El estudio delimita cartográficamente los siguientes 30 subtramos de barrancos clasificados por municipios y longitud de afección:
- Santa Cruz de Tenerife: Barranco del Bufadero (1,19 km), Barranco de Santos (1,38 km), Barranco del Hierro (3,70 km) y Barranco de Almeyda (3,36 km).
- Santa Cruz de Tenerife / La Laguna (Límites compartidos): Barranco de Santos-Barranco de Macario (8,36 km) y Barranco del Muerto (4,87 km).
- San Cristóbal de La Laguna: Barranco de Santos-La Carnicería (4,88 km), Barranco de Santos-Valle Vinagre-Valle Colino (1,83 km) y Barranco de Santos-Cha Marta-Barranco de Atalaya (8,66 km).
- Tegueste: Barranco Agua de Dios (4,01 km).
- Valle de La Orotava (Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos): Barranco de San Felipe (5,02 km), Barranco Lomo de los Pastores (4,26 km), Barranco Martiánez (La Orotava, 12,41 km) y Barranco Palo Blanco (Los Realejos, 4,96 km).
- Comarca Norte (La Guancha, Icod, Garachico, Los Silos): Barranco La Herrera (La Guancha, 2,33 km), Barranco del Preceptor (Icod de los Vinos, 3,77 km), Barranco La Hoya (Garachico, 0,50 km) y Barranco de Blas (Los Silos, 0,65 km).
- Comarca Oeste y Sur (Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje): Barranco Archipenque (Santiago del Teide, 0,84 km), Barranco de San Juan (Guía de Isora, 1,32 km), Barranco de Guía (Guía de Isora, 1,19 km), Barranco del Infierno (Adeje, 2,80 km) y Barranco de Torviscas (Adeje, 5,25 km).
- Arona y Granadilla de Abona: Barranco La Carnada (Arona, 1,49 km), Barranco de Aquilino (Arona, 2,75 km), Barranco Los Mogotes y Las Arenitas (Arona, 2,28 km), Barranco Cha Joaquina (Granadilla, 2,82 km), Barranco de la Barca (Granadilla, 1,78 km) y Barranco de Castro Nuevo (Granadilla, 0,99 km).
- Candelaria: Barranco Los Guirres (1,50 km).
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