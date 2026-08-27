El restaurante de Tenerife que lleva casi 50 años sirviendo cocina canaria: cuenta con tres paltos estrellas que triunfan entre sus clientes

Tenerife cuenta con diferentes establecimientos con historia que mantienen viva la esencia de la cocina canaria tradicional. Uno de ellos es Casa Paca, un local situado en un rincón de Anaga donde sirven las recetas de siempre y conquistan a sus comensales en cada bocado.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado recientemente es establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Este lugar es un clásico para comer comida casera rica en la zona de Anaga", señalan.

Un local con historia

Casa Paca lleva varias décadas formando parte de la propuesta gastronómica de Tenerife. Durante su visita, la pareja habló con una de las personas vinculadas al establecimiento y explicó que el local cuenta con una trayectoria de alrededor de 45 años.

Un establecimiento que pese al paso del tiempo mantiene su esencia y continúa siendo una parada obligatoria tanto para vecinos como para turistas que visitan la zona.

Sus platos más destacados

Entre los platos que más llamarón su atención durante la visita se encuentra el pulpo guisado, del que destacaron especialmente su textura. "Se parte facilísimo", comentan. Otro de los clásicos de la casa son las potas en salsa, una receta que destacaron por su aroma y sabor.

El conejo en salsa, es otro de los platos característicos de la gastronomía canaria y del establecimiento. Al finalizar la comida, asegura que "está todo increíble, hasta las papas arrugadas son de las buenas". Además, uno de los puntos fuertes del local es que dan la posibilidad de pedir media ración o entera.

Par poner el broche final al almuerzo, se decantaron por un dulce clásico del archipiélago como es el quesillo y unos cafés.

Horario y ubicación

Casa Paca se encuentra en el Caserío Benijo, 8, en Benijo (Santa Cruz de Tenerife). Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones tradicionales.

Abre todos los días en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas, para ofrecer servicio de almuerzo y cenas a sus clientes.