Precaución en la costa de Tenerife este jueves: tiempo con viento del noreste de hasta fuerza 5 con marejadilla a marejada según la Aemet
Las lluvias débiles a moderadas marcarán las horas centrales en las vertientes norteñas antes de que se abran claros hacia el final del día
Este jueves arranca en Canarias con un escenario meteorológico que viene marcado por el aumento de la nubosidad en el norte de las islas y por un refuerzo notable del viento que notaremos especialmente a partir del mediodía.
Si tiene pensado salir en las próximas horas en las vertientes norteñas o medianías, conviene llevar el paraguas a mano. Un frente de humedad nos dejará lluvias débiles a moderadas durante la mañana y el mediodía, siendo más continuadas e intensas en el norte de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. A medida que avance la tarde, estas precipitaciones irán remitiendo y se abrirán amplios claros, sobre todo en las vertientes sur, que disfrutarán de un ambiente mucho más despejado.
El otro gran protagonista de este jueves será el viento del noreste. El alisio soplará con fuerza y arreciará de forma clara tras el mediodía, dejando rachas localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en zonas de interior de Lanzarote y en la península de Jandía, al sur de Fuerteventura. En el mar, la situación empeorará paulatinamente con vientos de fuerza 3 a 5 y marejadilla a marejada.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas han subido ligeramente esta madrugada, dejándonos un arranque de jornada cálido. Sin embargo, las máximas van a sufrir un descenso acusado en las medianías del norte. Las capitales de provincia mantendrán registros agradables, rozando los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 26 en Las Palmas de Gran Canaria.
El repaso insular para la jornada de hoy
- Tenerife: Nubosidad en aumento durante la mañana con lluvias en el norte que se intensificarán en medianías hacia el mediodía. Por la tarde se abrirán claros en el sur. Descenso de las temperaturas en zonas altas y viento fuerte en el sudeste y el extremo noroeste. Santa Cruz de Tenerife oscilará entre los 24 °C y los 29 °C.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Jornada de nubes y precipitaciones en las vertientes orientadas al norte, especialmente concentradas en las horas centrales. Las máximas bajan en las zonas altas, mientras que el viento del noreste se dejará notar con fuerza en los extremos noroeste y este de las tres islas. Las máximas oscilarán entre los 21 °C de Valverde y los 28 °C de San Sebastián de La Gomera.
- Lanzarote y Fuerteventura: Mañana de intervalos nubosos que irá dando paso a cielos poco nubosos por la tarde. Lo más destacado será el viento del noreste, que apretará por la tarde con rachas fuertes en el interior de Lanzarote y al sur de Jandía. Las máximas rozarán los 28 °C en Arrecife y los 29 °C en Puerto del Rosario.
- Gran Canaria: Cielos cubiertos en el norte con lluvias débiles a moderadas en medianías. En el sur, tiempo despejado y temperaturas en ligero ascenso. Ojo al viento por la tarde, que dejará rachas muy fuertes en las vertientes sudeste y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria el termómetro marcará entre 24 °C de mínima y 26 °C de máxima.
- Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
- Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
- Me pudo más la rabia que el miedo': Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos
- Cambio radical en el tiempo en Tenerife: la Aemet anuncia lluvias y fuertes vientos, aunque los termómetros seguirán sobrepasando los 30 grados
- El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo
- Los bocadillos de Tenerife que conquistan a quienes los prueban: destacan por su cantidad de relleno
- Hasta 800 euros de multa por no llevar en buen estado este elemento fundamental del vehículo: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los vehícuslo tinerfeños este fin de semana
- El comité de Metrotenerife alerta de un posible colapso del tranvía en septiembre