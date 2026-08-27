Precaución en la costa de Tenerife este jueves: tiempo con viento del noreste de hasta fuerza 5 con marejadilla a marejada según la Aemet

Este jueves arranca en Canarias con un escenario meteorológico que viene marcado por el aumento de la nubosidad en el norte de las islas y por un refuerzo notable del viento que notaremos especialmente a partir del mediodía.

Si tiene pensado salir en las próximas horas en las vertientes norteñas o medianías, conviene llevar el paraguas a mano. Un frente de humedad nos dejará lluvias débiles a moderadas durante la mañana y el mediodía, siendo más continuadas e intensas en el norte de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. A medida que avance la tarde, estas precipitaciones irán remitiendo y se abrirán amplios claros, sobre todo en las vertientes sur, que disfrutarán de un ambiente mucho más despejado.

El otro gran protagonista de este jueves será el viento del noreste. El alisio soplará con fuerza y arreciará de forma clara tras el mediodía, dejando rachas localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en zonas de interior de Lanzarote y en la península de Jandía, al sur de Fuerteventura. En el mar, la situación empeorará paulatinamente con vientos de fuerza 3 a 5 y marejadilla a marejada.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas han subido ligeramente esta madrugada, dejándonos un arranque de jornada cálido. Sin embargo, las máximas van a sufrir un descenso acusado en las medianías del norte. Las capitales de provincia mantendrán registros agradables, rozando los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 26 en Las Palmas de Gran Canaria.

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