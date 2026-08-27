Oktoberfest Puerto de la Cruz vuelve este fin de semana con tres días de música, gastronomía y tradición bávara

Puerto de la Cruz se prepara para vivir este fin de semana uno de los momentos más esperados de su verano. Los días 28, 29 y 30 de agosto, la Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz volverá a convertirse en punto de encuentro entre Canarias y Baviera con la celebración del Oktoberfest Puerto de la Cruz, que este año alcanza su 53ª edición.

Organizado por el Centro de Iniciativas y Turismo de Puerto de la Cruz (CIT), el evento pondrá el broche final a la Semana Bávara, que desde el pasado domingo está llevando la música y la cultura alemana a diferentes espacios del municipio.

Durante tres jornadas, residentes y visitantes podrán disfrutar de una programación que combina música en directo, tradición bávara, gastronomía, cerveza, propuestas familiares y actividades para diferentes públicos, manteniendo vivo un encuentro cultural cuyos orígenes se remontan a 1973.

El acceso al Oktoberfest Puerto de la Cruz será gratuito durante los tres días.

Paulaner Oktoberfest Bier llega a Puerto de la Cruz antes que el Oktoberfest de Múnich

Uno de los grandes hitos de esta 53ª edición estará en las jarras. El Oktoberfest Puerto de la Cruz contará con Paulaner Oktoberfest Bier, la cerveza elaborada especialmente para el Oktoberfest de Múnich y una de las cervezas oficiales que posteriormente se servirán en este evento.

Su llegada a Puerto de la Cruz permitirá que el público pueda probarla antes incluso del comienzo de la celebración muniquesa, reforzando de una manera muy especial la conexión histórica del municipio con Baviera.

Paulaner es una de las seis cervecerías tradicionales autorizadas para servir cerveza en el Oktoberfest de Múnich, por lo que su presencia en Puerto de la Cruz acerca a Tenerife una parte esencial de la experiencia original de la gran fiesta bávara.

La Paulaner Oktoberfest Bier estará disponible en unidades limitadas, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de esta edición.

Música en directo y charangas durante todo el fin de semana

La música volverá a ser uno de los pilares de la celebración. El ambiente bávaro estará acompañado por la Orquesta Reinheitsgebot, llegada desde Alemania, que ha participado durante toda la Semana Bávara en conciertos y pasacalles por diferentes puntos de Puerto de la Cruz.

A ella se sumarán diferentes formaciones que llevarán la música más allá del escenario y directamente hasta el público. Los días 28 y 29 de agosto regresará la Txaranga Band Tocats, una formación que ya conoce bien el ambiente del Oktoberfest Puerto de la Cruz y que volverá a recorrer el recinto haciendo partícipes a los asistentes.

El viernes 28 se incorporará también la 101 Brass Band, que llevará su particular combinación de metales, percusión, ritmo y energía hasta la Explanada del Muelle. La jornada de clausura, el domingo 30, contará además con The Vid Band, poniendo banda sonora al último día de celebración.

Cartel del Oktoberfest de Puerto de la Cruz / E. D.

Gastronomía para saborear el Oktoberfest

La experiencia se completará con una amplia oferta gastronómica y de bebidas, pensada para trasladar también a la mesa parte del espíritu de esta celebración. Durante todo el fin de semana, el público podrá encontrar propuestas vinculadas a la gastronomía alemana y centroeuropea, junto a otras opciones pensadas para completar una oferta diversa.

Pretzels, salchichas y diferentes elaboraciones acompañarán así a la cerveza y a la música en una Explanada del Muelle concebida durante tres días como un gran espacio de encuentro y convivencia.

El domingo, Oktoberfest también será de los más pequeños

El domingo 30 de agosto, el evento reforzará especialmente su carácter familiar con la celebración del Oktoberfest Infantil, dirigido a niños y niñas de 4 a 14 años.

La programación se desarrollará en dos bloques, de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, e incluirá maquillaje facial, manualidades, juegos tradicionales, carreras de sacos, carrera del camarero, lanzamiento de aros, juegos cooperativos y una minidisco infantil para cerrar las actividades.

Una propuesta que permitirá que los más pequeños también puedan acercarse al ambiente festivo y cultural del Oktoberfest a través del juego y la creatividad.

Dogtoberfest vuelve el 30 de agosto

También el domingo regresará una de las iniciativas más especiales del evento: Dogtoberfest, una jornada que permitirá disfrutar del Oktoberfest Puerto de la Cruz acompañado de los miembros de cuatro patas de la familia.

El recinto dispondrá de bebederos y zonas de sombra y descanso, con medidas orientadas a favorecer el bienestar animal y la convivencia entre todos los asistentes.

Desde la organización se recuerda la importancia de acudir con los animales siempre sujetos con correa o en transportín cuando corresponda y adoptando las medidas de seguridad necesarias, así como evitar las zonas próximas a la comida y al escenario, no permitir que los perros suban a las mesas y mantener limpio el recinto.

La iniciativa busca que la participación de animales se desarrolle desde la tenencia responsable y el respeto al resto de asistentes.

Tres días de celebración en la Explanada del Muelle

El Oktoberfest Puerto de la Cruz abrirá sus puertas el viernes por la tarde y continuará durante todo el fin de semana con los siguientes horarios:

Viernes 28 de agosto: de 18:00 a 01:00 horas

Sábado 29 de agosto: de 12:00 a 02:00 horas

Domingo 30 de agosto: de 12:00 a 20:00 horas

La celebración supone el gran cierre de una Semana Bávara que comenzó el domingo 23 de agosto y que ha llevado su programación a espacios como el Complejo Turístico Costa Martiánez, las calles de Puerto de la Cruz y otros enclaves del municipio a través de conciertos, pasacalles y actividades.

Una tradición que cumple 53 ediciones

Más allá de la programación, la edición de 2026 vuelve a poner en valor una historia que comenzó hace más de cinco décadas y que ha convertido la Semana Bávara y el Oktoberfest en parte del calendario cultural y turístico de Puerto de la Cruz.

El proyecto nació con el propósito de estrechar los vínculos entre Canarias y Alemania a través de la amistad, la cultura y el turismo, una filosofía que continúa presente 53 ediciones después.

La celebración es posible gracias a la colaboración de instituciones públicas, empresas privadas, asociaciones, profesionales y voluntarios, así como al respaldo de patrocinadores y colaboradores que permiten mantener y ampliar la programación año tras año.

Entre ellos se encuentran Viajes Canarias Europa, Schauinsland-Reisen, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Paulaner, Grupo Macaronesian, Loro Parque, Hotel Botánico, Brunelli’s, ALDI, Hospiten, Viajes Divertour, AJ Servitur, Fred. Olsen Express, Hotel Jardín Tecina & Tecina Golf, Cajamar, Redisa, El Locero y diferentes establecimientos hoteleros y empresas vinculadas al municipio y al sector turístico.

Con la llegada del Oktoberfest este viernes, Puerto de la Cruz culminará así ocho días de programación con tres jornadas abiertas al público en las que tradición, música, gastronomía y convivencia volverán a encontrarse junto al Atlántico.