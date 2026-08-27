Icod de los Vinos creará un espacio deportivo y de ocio al aire libre para adolescentes en La Centinela

La Centinela, en Icod de los Vinos, tendrá una zona de ocio y deporte para jóvenes en uno de los principales espacios públicos del barrio. El Ayuntamiento de la Ciudad del Drago tramita los pasos finales de este proyecto para que esté adjudicado a finales del mes de septiembre. El objetivo es transformar una parte de la vía que cruza el núcleo y destinarla a una pista multideporte, un pump track (circuito cerrado con curvas y badenes para deportes sobre ruedas), áreas de estancia y sombra y un nuevo parque infantil. Además, la obra contempla la reordenación de la calle para mejorar la accesibilidad y el tráfico.

Esta intervención está financiada al 100% por el Ayuntamiento y el proyecto es obra del arquitecto municipal. El presupuesto supera los 400.000 euros y la previsión, si se cumplen los tiempos estimados, es que el parque esté finalizado durante el primer trimestre de 2027, ya que el pliego establece cuatro meses de ejecución para la obra.

Pequeños problemas de convivencia

El origen de la actuación en el barrio icodense surge de algunos pequeños problemas de convivencia entre los jóvenes que juegan al fútbol o ruedan con sus patinetes en la plaza de La Centinela, frente a la iglesia. "Habitualmente hacemos parques para niños pequeños, pero llega una edad en la que los adolescentes se quedan sin un espacio propio al aire libre. De ahí surge la idea de crear este parque juvenil", desarrolla el concejal de Obras, Jorge González Socas (AI).

La zona también contará con un parque infantil destinado a niños de entre uno y seis años. Además, las áreas de sombra serán artificiales, pero también naturales gracias a los árboles que la Administración local ya comenzó a plantar.

Pacificación del tráfico

La accesibilidad y la reordenación del tráfico es otro de los pilares del proyecto. En los últimos meses, el barrio soporta un tránsito de vehículos más elevado debido al cierre de la avenida Príncipes de España, una calle transversal en la que se está desarrollando una obra. El proyecto contempla un único sentido de circulación en el tramo de carretera del parque y el resto del paseo mantendrá ambas direcciones. "Uno de los elementos importantes de esta iniciativa es la pacificación del tráfico", sentencia al tiempo que lo relaciona con la accesibilidad: "La acera de la plaza presenta un desnivel de casi 40 centímetros respecto a la calzada, así que se elevará el paso hasta la cota de la plaza para facilitar el cruce entre ambos lados y mejorar el paso de peatones".

Pérdida de aparcamientos

Una de las principales preocupaciones de los vecinos de La Centinela es la pérdida de aparcamientos que supondrá el parque joven. No obstante, González Socas asegura que la obra ocupará una decena de plazas, pero "queremos compensarlas. Al dejar un tramo en un único sentido, se aprovechará uno de los carriles para estacionamiento y se reorientarán algunas de las plazas que ahora están en línea a batería. También se crearán dos aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida".

El barrio de La Centinela es una de las áreas de mayor concentración de población y equipamientos en Icod de los Vinos. Alberga el campo municipal de fútbol la piscina, un instituto, un colegio o la escuela oficial de idiomas. A esto se suma la previsión de la instalación de la pista de atletismo. "Es una de las zonas de expansión de Icod de los Vinos y en los últimos años ha aumentado la población por la construcción de varios edificios", señala.

"Queremos dar respuesta a una franja de edad que muchas veces queda olvidada. Los adolescentes necesitan alternativas de ocio y lugares en los que encontrarse. No queremos arrinconarlos, ni llevarlos a un espacio apartado donde no se les vea", justifica así la ubicación del nuevo parque joven. "Estará en una zona céntrica y de paso, integrado en la vida del municipio para que puedan disponer de un lugar propio a la vista de todos", concluye el concejal.