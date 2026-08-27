Güímar reconoce que allana un solar municipal mediante un acuerdo verbal con un empresario

El gobierno local de Güímar acondicionó la parcela adquirida para ampliar el cementerio mediante un «acuerdo verbal» con un empresario local, según reconoció al Pleno el concejal de Obras y Servicios Municipales, José Miguel Hernández. Tanto este edil como la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, insistieron durante la sesión plenaria en que se trata de una obra consistente en el «allanado» del solar, cuyo uso final está en «veremos», a través de un «convenio de colaboración», matizó la regidora. «No hubo ninguna contratación ni ha supuesto coste para el Ayuntamiento», ya que la contrapartida era que el empresario que realizó el trabajo retirara «un mollero» (piedras y tierras amontonadas), apuntó el concejal. «Creo que sale perdiendo», apostilló.

La oposición no ha recibido el expediente que ampare los trabajos acordados de forma verbal por PP, NC y dos concejales no adscritos. PSOE, Coalición Canaria y Unidas Sí Podemos denuncian que el Ejecutivo local ha ignorado su petición de información y reclaman certificaciones oficiales que permitan determinar qué documentación existe de verdad.

Los tres grupos de la oposición registraron una primera solicitud el 15 de mayo y la ampliaron el 7 de julio ante la falta, según exponen, de una respuesta «expresa, completa e individualizada» dirigida a la Alcaldía, Secretaría e Intervención. No han obtenido respuesta.

Las cuestiones pendientes de aclaración

A la Secretaría General piden que certifique si existe un expediente administrativo sobre la intervención y si fue aprobada mediante decreto, providencia, acuerdo de Alcaldía, de la Junta de Gobierno u otro acto. También preguntan por posibles informes jurídicos y por la existencia de un convenio, acuerdo de colaboración, expediente patrimonial o autorización que diera cobertura al pacto verbal.

Al Servicio de Contratación le reclaman que aclare si se abrió algún procedimiento vinculado a los movimientos de tierra, si informó sobre la fórmula utilizada y si existe cualquier contrato relacionado con esta parcela municipal. A la Intervención le solicitan que determine si hay expediente de gasto, documentos contables, operaciones presupuestarias, obligaciones reconocidas o pendientes, facturas, certificaciones de obra o un reconocimiento extrajudicial de crédito.

La oposición quiere conocer si se valoraron económicamente los trabajos y los materiales retirados del terreno, si hubo alguna contraprestación para cualquiera de las partes y si un informe técnico analizó el equilibrio económico del acuerdo. También preguntan por sus posibles consecuencias patrimoniales para el Ayuntamiento.

Si alguno de esos documentos no figura en los archivos municipales, exigen una certificación que lo haga constar expresamente. Los firmantes explican que pretenden reconstruir el expediente y ejercer su labor de fiscalización «sin prejuzgar» las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de los documentos, de su ausencia o de las certificaciones emitidas. No descartan acudir a la vía judicial en caso de persistir el silencio.

El compra del solar allanado fue realizada por el grupo de gobierno anterior con el propósito de acometer la ampliación del cementerio municipal de Güímar. Ese uso está en el aire.