Atraco con extrema violencia en el sur de Tenerife: irrumpieron armados con mazas y spray pimienta en un local

La Guardia Civil ha culminado con éxito un operativo policial que se ha saldado con la detención de cuatro personas —entre las que se encuentra un menor de edad— como presuntas autoras de un violento robo con intimidación perpetrado en un negocio de hostelería ubicado en el polígono industrial de Las Chafiras, dentro del municipio de San Miguel de Abona (Tenerife).

Los implicados, que cuentan con residencia habitual en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, irrumpieron en el lugar a bordo de un turismo. Tras apearse del vehículo de forma agresiva y pertrechados con mazas, armas blancas y spray de pimienta, amedrentaron a los presentes para apoderarse de un botín en efectivo que supera los 1.500 euros. Durante la fase de huida, los asaltantes no dudaron en accionar el aerosol irritante directamente contra varios clientes que intentaban frenar su marcha.

Investigación, dispositivos de vigilancia y detención

Tras recibir la alerta del suceso, las unidades del instituto armado abrieron una investigación para recabar pruebas indiciarias y testimonios en el lugar de los hechos. El rastreo de las pistas permitió articular varios dispositivos de vigilancia discreta que derivaron en la plena identificación de los cuatro sospechosos.

Pocos días después de la comisión del delito, los agentes desplegaron un operativo de localización que concluyó con la interceptación y arresto de los implicados. Durante las intervenciones policiales se lograron incautar los siguientes elementos clave para la causa:

Vehículo utilizado: Recuperado el automóvil empleado para la llegada y fuga del establecimiento.

Recuperado el automóvil empleado para la llegada y fuga del establecimiento. Armamento del asalto: Intervenidas las mazas, las armas cortantes y los botes de spray pimienta empleados durante la agresión.

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Los tres detenidos adultos y el menor de edad, junto a las diligencias policiales instruidas, ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente y de la Fiscalía de Menores, respectivamente.