Alarma en Noruega por la salud de Harald V: el rey que estuvo ingresado en Tenerife empeora a estado "muy grave"

La preocupación en torno a la salud de Harald V de Noruega, el monarca que a principios de este mismo año tuvo que permanecer hospitalizado durante sus vacaciones en Tenerife, se ha disparado de forma dramática durante la mañana de este jueves, 27 de agosto de 2026. Tras varios días en los que las informaciones institucionales apelaban a la cautela y la estabilidad, la Casa Real noruega ha emitido un nuevo y escueto comunicado de urgencia que rompe el tono de las jornadas previas. En la nota oficial emitada por la institución, el estado de salud del monarca, de 89 años de edad, se define categóricamente como "muy grave" ("Kong Haralds helsetilstand er svært alvorlig").

El soberano escandinavo permanece ingresado desde el pasado 17 de agosto en las dependencias del Rikshospitalet de Oslo. La contundencia de las palabras utilizadas por el Palacio supone un giro sustancial en el protocolo de comunicación de la Corona, confirmando que el cuadro del rey ha experimentado un revés crítico en las últimas horas.

18/08/2026 El Rey Harald de Noruega / POLITICA EUROPA NORUEGA SOCIEDAD

Un cuadro clínico complejo que ha ido empeorando

El ingreso hospitalario del monarca se inició como consecuencia de una severa acumulación de líquidos, secundaria al tratamiento intensivo con cortisona que recibía para combatir una anemia hemolítica. Sin embargo, la evolución clínica se complicó drásticamente en los días posteriores tras detectarse una infección bacteriana en el torrente sanguíneo que obligó a iniciar un tratamiento intravenoso con antibióticos.

Aunque durante el inicio de la semana las notas médicas indicaban que Harald V estaba respondiendo de forma adecuada a la medicación, el brusco empeoramiento notificado este jueves ha llevado al equipo facultativo a mantener máxima alerta sobre su estado general, dadas las patologías previas y la avanzada edad del jefe de Estado.

Reorganización de la Corona y vigilia de la familia real

El impacto institucional de la noticia se ha reflejado de forma inmediata en la agenda de la Casa Real:

Cancelación de compromisos oficiales: El príncipe heredero Haakon —quien ejerce la regencia del país ante la incapacidad temporal de su padre— y la reina Sonja han suspendido por completo las actividades institucionales previas para centrarse en el acompañamiento del monarca.

El —quien ejerce la regencia del país ante la incapacidad temporal de su padre— y la han suspendido por completo las actividades institucionales previas para centrarse en el acompañamiento del monarca. Visitas continuadas en el Rikshospitalet: Las principales cabeceras de la prensa noruega, entre ellas Aftenposten, VG y Dagbladet, recogen la presencia continuada de los Príncipes Herederos Haakon y Mette-Marit, los príncipes Sverre Magnus e Ingrid Alexandra, y la princesa Märtha Louise en el centro médico.

Repercusión mediática y antecedentes médicos del monarca

La salud de Harald V, que ocupa el trono noruego desde el año 1991, ha sido objeto de estrecho seguimiento médico durante los últimos años. En 2024, el soberano requirió una evacuación médica desde Malasia tras sufrir una fuerte infección durante un viaje privado, sometiéndose posteriormente a la implantación de un marcapasos permanente a su regreso a Oslo.

Asimismo, a principios de este año, el rey estuvo de baja médica tras permanecer dos días en un centro hospitalario tinerfeño a causa de una dolencia contraída durante su estancia en la isla. La incertidumbre actual mantiene en vilo tanto a la sociedad noruega como a los medios internacionales a la espera de un nuevo parte facultativo.