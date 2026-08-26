Nueve servicios diarios conectarán Icod de los Vinos con Puerto de la Cruz a través de San Juan de la Rambla

La línea 354 de TITSA, que conecta Icod de los Vinos con Puerto de la Cruz a través de Los Realejos, incorporará desde el próximo 31 de agosto el paso por San Juan de la Rambla con nuevas frecuencias a su paso por San José. De esta forma, los vecinos del municipio tendrán por primera vez más opciones para desplazarse directamente en guagua hacia el este y oeste de la isla, tanto entre semana como durante los fines de semana.

De lunes a viernes, la línea contará con nueve servicios desde Icod de los Vinos hacia Puerto de la Cruz, cinco más que hasta ahora, y 11 en sentido contrario, seis más que los actuales. Los horarios de partida se extenderán desde las 5:10 hasta las 23:00 horas, lo que permitirá cubrir desplazamientos a primera hora de la mañana y durante la tarde-noche, especialmente para quienes utilizan el transporte público por motivos laborales, educativos, sanitarios o para realizar gestiones.

Incrementos toda la semana

El incremento de frecuencias también se aplicará durante el fin de semana. Los sábados habrá ocho servicios desde Icod hacia Puerto de la Cruz y siete en sentido contrario, dos más en cada dirección respecto al servicio actual. Los domingos se establecerán seis pasadas en cada sentido: dos más desde Icod de los Vinos y tres adicionales desde Puerto de la Cruz.

La llegada de la línea al municipio mejorará las conexiones de San José y los núcleos de medianías con el resto del norte de Tenerife, una ampliación que responde a una reivindicación vecinal mantenida durante años para disponer de más servicios y alternativas al vehículo privado. El refuerzo llega tras varios meses de reuniones entre el Ayuntamiento y la dirección de Operaciones de TITSA para trasladar las necesidades de movilidad de la zona y permitirá ampliar las opciones de desplazamiento tanto entre semana como durante los fines de semana.