El tiempo en Tenerife este jueves: la Aemet activa el aviso por rachas de viento muy fuertes
La llegada de un frente de humedad traerá precipitaciones débiles a moderadas en las vertientes norteñas antes de la apertura de claros por la tarde
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves una jornada marcada por la inestabilidad en el norte del Archipiélago y un aumento significativo de la intensidad del viento. Aunque los cielos poco nubosos o despejados terminarán imponiéndose en gran parte de las islas durante la segunda mitad del día, las primeras horas de la mañana estarán dominadas por la nubosidad y por la presencia de lluvias débiles a moderadas, especialmente concentradas en las vertientes norte y en las medianías de las islas de mayor relieve.
El elemento más reseñable del día será el viento de componente norte-noreste, que arreciará de forma notable a partir del mediodía. Se esperan intervalos de intensidad fuerte con rachas localmente muy fuertes durante la tarde y la noche, siendo especialmente probables en las vertientes sudeste, noroeste y zonas del interior de la provincia oriental, así como en el sur de Jandía. En las aguas canarias, la fuerza del viento oscilará entre 3 y 5, dejando marejadilla a marejada.
Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso generalizado, mientras que las máximas registrarán un descenso de ligero a moderado en el norte y zonas altas, manteniéndose sin grandes cambios o en ligero ascenso en las vertientes sur.
Predicción meteorológica detallada por islas
Tenerife
Intervalos de nubosidad aumentando a cielos cubiertos durante la mañana, con lluvias débiles a moderadas en el norte, más frecuentes e intensas en medianías a mediodía. Apertura de amplios claros en la vertiente sur al final de la jornada. Mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso moderado en medianías. Viento del noreste arreciando a partir de mediodía, con intervalos de fuerte en la costa sudeste y el extremo noroeste. Brisas en la costa oeste.
- Santa Cruz de Tenerife: Mínima de 24 °C | Máxima de 29 °C
La Gomera
Cielos nubosos en el norte con precipitaciones débiles y ocasionales, que podrán ser moderadas en medianías. La vertiente sur disfrutará de amplios claros hacia el final de la tarde. Temperaturas máximas en descenso en zonas altas y sin cambios en el litoral. Viento del noreste más intenso en las vertientes este y noroeste, arreciando a partir del mediodía.
- San Sebastián de La Gomera: Mínima de 24 °C | Máxima de 28 °C
La Palma
Intervalos nubosos en el norte y este tendiendo a nuboso por la mañana, con lluvias débiles a moderadas en medianías que remitirán por la tarde. En la vertiente oeste, cielos con pocos claros tendiendo a despejado al final del día. Máximas en moderado descenso en el norte y este. Viento del noreste arreciando tras el mediodía, con brisas en la costa oeste.
- Santa Cruz de La Palma: Mínima de 22 °C | Máxima de 25 °C
El Hierro
Abundante nubosidad en la franja norte con probables lluvias débiles y ocasionales, con mayor incidencia en medianías durante las horas centrales. Las temperaturas máximas registrarán un ligero descenso en cotas medias y altas. Viento del noreste con mayor intensidad en la vertiente este y el extremo noroeste, arreciando desde el mediodía.
- Valverde: Mínima de 17 °C | Máxima de 21 °C
Lanzarote
Intervalos nubosos a primeras horas con predominio de cielos cubiertos al norte, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte rolando a noreste, arreciando desde el mediodía con intervalos de fuerte en el interior, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.
- Arrecife: Mínima de 22 °C | Máxima de 28 °C
Fuerteventura
Predominio de intervalos nubosos por la mañana, evolucionando a cielos poco nubosos por la tarde. Termómetros estables o en ligero ascenso. Viento moderado del norte girando a noreste y arreciando tras el mediodía, con rachas fuertes por la tarde y probabilidad de intensificaciones muy fuertes al sur de la península de Jandía.
- Puerto del Rosario: Mínima de 23 °C | Máxima de 29 °C
Gran Canaria
En la vertiente norte, cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales a partir del mediodía, intensificándose en zonas de medianías. En el sur y cumbres, cielos poco nubosos o despejados. Máximas en ligero a moderado descenso en la cara norte (más acusado en zonas altas) y en ligero ascenso al sur. El viento del noreste arreciará por la tarde, con rachas muy fuertes en los litorales sudeste y oeste. Brisas en la costa sudoeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: Mínima de 24 °C | Máxima de 26 °C
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