Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeUn paciente ataca a otro en el HUCArrollado por una embarcación en Las TeresitasVertidos en el polígono industrial de GüímarCD TenerifeLas orcas de Marineland, a Loro ParqueRefugio Internacional para AnimalesMicroalgas en los Charcos de VallesecoPatrullera Canarias
instagramlinkedin

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide

La programación paralela acompañará a los conciertos de los días 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide / E.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

El Tenerife Phe Festival 2026 ampliará su programación musical con actividades relacionadas con el bienestar, la gastronomía y la divulgación científica. La undécima edición del encuentro se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz, aunque sus propuestas paralelas comenzarán durante la semana previa.

El programa denominado PheXperiences incluirá la séptima edición de Phe Yoga, una selección de vinos de Tenerife y visitas gratuitas al Observatorio del Teide en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

El festival también ha obtenido una nueva certificación de A Greener Future, organización británica especializada en evaluar la sostenibilidad de eventos culturales. La auditoría corresponde a la edición celebrada en 2025.

Cuatro sesiones de yoga en Puerto de la Cruz

La jornada Phe Yoga se desarrollará el sábado 5 de septiembre, entre las 10.00 y las 14.00 horas. El encuentro estará abierto tanto a personas que practican habitualmente esta disciplina como a quienes quieran iniciarse.

La programación comenzará a las 10.00 horas con una sesión de Ashtanga dirigida por Ari, de El Árbol Terapias Naturales. A las 11.00 horas, Elena, de The Yoga House, impartirá un taller dedicado a la alineación y la técnica corporal.

A las 12.00 horas llegará Black Lotus, una propuesta de mayor intensidad que combina movimientos rítmicos y elementos propios del yoga. La jornada concluirá a las 13.00 horas con una sesión de Yin Yoga guiada por Elena y acompañada por Yasmina con cuencos, gongs y tambores.

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide / E.D.

Las personas interesadas deben reservar previamente una plaza para la sesión elegida. Esta edición incorporará además la grabación de un pódcast sobre nutrición y bienestar dirigido por Santi Estévez y con la participación de especialistas.

Vinos de Tenerife y un taller creativo

La iniciativa Phe Wine llevará al recinto del festival una selección de vinos elaborados en Tenerife. El público podrá probarlos en el espacio Wine Garden durante las jornadas de conciertos.

La propuesta contará con vinos de las bodegas Arautava, Suertes del Marqués, 300 Líos y Las Galanas, pertenecientes a la Denominación de Origen Valle de La Orotava. También estarán presentes la bodega Loher, de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, y López Palacios.

Como actividad previa, el miércoles 2 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, se celebrará una cata interactiva de cuatro vinos y un taller para personalizar una botella. La cita tendrá lugar en Barrica de Los Momentos, Licorería Internacional, situada en el número 29 de la calle Puerto Viejo de Puerto de la Cruz. La participación requiere inscripción anticipada.

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide / E.D.

Visitas gratuitas al Observatorio del Teide

La colaboración entre el festival y el Instituto de Astrofísica de Canarias permitirá organizar, por tercer año consecutivo, visitas guiadas al Observatorio del Teide.

Las actividades se celebrarán durante las mañanas del 31 de agosto y del 2 y 3 de septiembre, con comienzo a las 10.00 horas. Cada visita tendrá una duración aproximada de 90 minutos y permitirá conocer las instalaciones, los telescopios y algunos de los proyectos de investigación desarrollados en el observatorio.

Noticias relacionadas y más

Las plazas son limitadas y estarán reservadas a quienes dispongan de una entrada para el Tenerife Phe Festival. Para acceder será necesario presentar la entrada junto con la invitación gratuita obtenida previamente. La organización señala que la actividad no está recomendada para menores de ocho años.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
  2. Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
  3. Me pudo más la rabia que el miedo': Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos
  4. Cambio radical en el tiempo en Tenerife: la Aemet anuncia lluvias y fuertes vientos, aunque los termómetros seguirán sobrepasando los 30 grados
  5. El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo
  6. Los bocadillos de Tenerife que conquistan a quienes los prueban: destacan por su cantidad de relleno
  7. Hasta 800 euros de multa por no llevar en buen estado este elemento fundamental del vehículo: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los vehícuslo tinerfeños este fin de semana
  8. El comité de Metrotenerife alerta de un posible colapso del tranvía en septiembre

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide

El tiempo en Tenerife este jueves: la Aemet activa el aviso por rachas de viento muy fuertes

El tiempo en Tenerife este jueves: la Aemet activa el aviso por rachas de viento muy fuertes

Un estudio de la ULL analiza cómo afrontan los conflictos las personas en situación de sinhogarismo en centros de acogida

Un estudio de la ULL analiza cómo afrontan los conflictos las personas en situación de sinhogarismo en centros de acogida

Juanjo Ramos, naturalista y fotógrafo de naturaleza: "Tenerife tiene en su biodiversidad un motor económico que no sabe aprovechar"

Juanjo Ramos, naturalista y fotógrafo de naturaleza: "Tenerife tiene en su biodiversidad un motor económico que no sabe aprovechar"

Solo dos médicos para más de 900 reclusos en Tenerife II: "Atendemos urgencias y poco más"

Solo dos médicos para más de 900 reclusos en Tenerife II: "Atendemos urgencias y poco más"

Puerto de la Cruz busca poner fin a ocho años de vehículos abandonados

Puerto de la Cruz busca poner fin a ocho años de vehículos abandonados

Nueve servicios diarios conectarán Icod de los Vinos con Puerto de la Cruz a través de San Juan de la Rambla

Nueve servicios diarios conectarán Icod de los Vinos con Puerto de la Cruz a través de San Juan de la Rambla

La OCU alerta a los tinerfeños sobre este objeto habitual en la playa: aunque no lo parezca, puede ser muy peligroso

La OCU alerta a los tinerfeños sobre este objeto habitual en la playa: aunque no lo parezca, puede ser muy peligroso
Tracking Pixel Contents