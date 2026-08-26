El Tenerife Phe Festival 2026 ampliará su programación musical con actividades relacionadas con el bienestar, la gastronomía y la divulgación científica. La undécima edición del encuentro se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz, aunque sus propuestas paralelas comenzarán durante la semana previa.

El programa denominado PheXperiences incluirá la séptima edición de Phe Yoga, una selección de vinos de Tenerife y visitas gratuitas al Observatorio del Teide en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

El festival también ha obtenido una nueva certificación de A Greener Future, organización británica especializada en evaluar la sostenibilidad de eventos culturales. La auditoría corresponde a la edición celebrada en 2025.

Cuatro sesiones de yoga en Puerto de la Cruz

La jornada Phe Yoga se desarrollará el sábado 5 de septiembre, entre las 10.00 y las 14.00 horas. El encuentro estará abierto tanto a personas que practican habitualmente esta disciplina como a quienes quieran iniciarse.

La programación comenzará a las 10.00 horas con una sesión de Ashtanga dirigida por Ari, de El Árbol Terapias Naturales. A las 11.00 horas, Elena, de The Yoga House, impartirá un taller dedicado a la alineación y la técnica corporal.

A las 12.00 horas llegará Black Lotus, una propuesta de mayor intensidad que combina movimientos rítmicos y elementos propios del yoga. La jornada concluirá a las 13.00 horas con una sesión de Yin Yoga guiada por Elena y acompañada por Yasmina con cuencos, gongs y tambores.

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide / E.D.

Las personas interesadas deben reservar previamente una plaza para la sesión elegida. Esta edición incorporará además la grabación de un pódcast sobre nutrición y bienestar dirigido por Santi Estévez y con la participación de especialistas.

Vinos de Tenerife y un taller creativo

La iniciativa Phe Wine llevará al recinto del festival una selección de vinos elaborados en Tenerife. El público podrá probarlos en el espacio Wine Garden durante las jornadas de conciertos.

La propuesta contará con vinos de las bodegas Arautava, Suertes del Marqués, 300 Líos y Las Galanas, pertenecientes a la Denominación de Origen Valle de La Orotava. También estarán presentes la bodega Loher, de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, y López Palacios.

Como actividad previa, el miércoles 2 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, se celebrará una cata interactiva de cuatro vinos y un taller para personalizar una botella. La cita tendrá lugar en Barrica de Los Momentos, Licorería Internacional, situada en el número 29 de la calle Puerto Viejo de Puerto de la Cruz. La participación requiere inscripción anticipada.

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide / E.D.

Visitas gratuitas al Observatorio del Teide

La colaboración entre el festival y el Instituto de Astrofísica de Canarias permitirá organizar, por tercer año consecutivo, visitas guiadas al Observatorio del Teide.

Las actividades se celebrarán durante las mañanas del 31 de agosto y del 2 y 3 de septiembre, con comienzo a las 10.00 horas. Cada visita tendrá una duración aproximada de 90 minutos y permitirá conocer las instalaciones, los telescopios y algunos de los proyectos de investigación desarrollados en el observatorio.

Las plazas son limitadas y estarán reservadas a quienes dispongan de una entrada para el Tenerife Phe Festival. Para acceder será necesario presentar la entrada junto con la invitación gratuita obtenida previamente. La organización señala que la actividad no está recomendada para menores de ocho años.