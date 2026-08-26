Situación sanitaria límite en Tenerife II: CCOO denuncia la presencia de solo dos médicos en el penal

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha dado la voz de alarma este miércoles sobre la precaria situación que atraviesa el servicio médico de la cárcel de Tenerife II. Según ha denunciado la organización en un comunicado, la cobertura sanitaria en el centro penitenciario se encuentra actualmente en "mínimos históricos", contando con tan solo dos facultativos para garantizar la asistencia básica a la totalidad de la población reclusa.

La crisis asistencial se ha agudizado tras la decisión de apartar del servicio a una médica que realizaba su periodo de prácticas después de haber superado el correspondiente proceso selectivo. Tras esta suspensión, el cuadro médico del penal ha quedado reducido de manera drástica a la subdirectora médica de las instalaciones y a un único médico interino, una infraestructura que para el sindicato resulta insostenible para cubrir las necesidades diarias de la prisión.

CCOO apunta a desavenencias personales con la dirección

La Sección Sindical de CCOO ha exigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que "revise de inmediato" la medida adoptada, al sostener que no existen argumentos ni causas objetivas que amparen la interrupción del periodo formativo de la facultativa. Desde la central sindical se sugiere que el cese responde en realidad a roces de índole personal o laboral con los responsables de la dirección del centro.

Para respaldar la validez de la profesional afectada, la representación de los trabajadores ha destacado los siguientes puntos:

Trayectoria probada: La médica acumulaba más de cinco años de experiencia previa desempeñando tareas sanitarias dentro del propio penal de Tenerife II.

La médica acumulaba más de desempeñando tareas sanitarias dentro del propio penal de Tenerife II. Desempeño adecuado: El sindicato remarca que la facultativa venía desarrollando sus funciones "de manera correcta y eficiente" hasta el momento exacto en que se notificó la suspensión.

Deterioro asistencial e impacto directo sobre la población reclusa

La denuncia pública formulada por CCOO vuelve a situar sobre la mesa las dificultades de gestión interna que arrastra la prisión tinerfeña durante los últimos meses. A juicio del sindicato, resulta inaceptable que los enfrentamientos o conflictos dentro del equipo directivo terminen socavando la calidad y el derecho a la atención médica de las personas privadas de libertad.

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El colectivo sindical advierte de que el déficit de personal no solo sobrecarga de forma desmedida a los dos únicos profesionales en activo, sino que pone en riesgo el normal funcionamiento de las urgencias y el seguimiento de pacientes crónicos dentro de la instalación penitenciaria.