Royal Elite Cup 2026: La Laguna acogerá el mejor torneo europeo de fútbol base con Barça, Atlético de Madrid o Chelsea

El municipio de La Laguna se convertirá a comienzos de septiembre en la capital europea del fútbol base con la celebración de la Royal Elite Cup by Ciudad de La Laguna 2026. El torneo, reservado para la categoría Sub-11 (U11) con futbolistas nacidos en 2016, reunirá durante los días 4, 5 y 6 de septiembre a un cartel histórico de 16 canteras de máximo nivel nacional e internacional en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, sede de los escalafones inferiores del CD Tenerife y con entrada gratuita.

Organizado por la Fundación Pedro Rodríguez Ledesma y con la colaboración del sello Sports & Management (S&M), el certamen combina el fútbol de alta competición en la modalidad de Fútbol 7 con una causa benéfica. La iniciativa cuenta con el padrinazgo del propio Pedro Rodríguez, campeón del mundo y de Europa con la selección española, y destinará parte de la recaudación generada a reforzar la unidad de asistencia pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Formato de competición y un cartel de canteras de primer nivel

La competición se estructurará a lo largo de tres jornadas intensas en las que se garantiza un mínimo de un encuentro diario por equipo, respetando al menos 90 minutos de descanso entre duelos para preservar la salud de los jóvenes deportistas. El torneo arrancará con una fase inicial de 4 grupos (con 4 conjuntos en cada uno), cuyos resultados determinarán los cruces directos en la Fase Oro (para los dos primeros clasificados) y la Fase Plata (terceros y cuartos), derivando posteriormente en los torneos de consolación de la Fase Bronce.

La nómina de participantes reúne a varias de las mejores escuelas formativas del planeta, destacando además la presencia de los dos grandes clubes del Archipiélago y una representación del talento local:

Clubes internacionales: Chelsea FC (Inglaterra), Sporting CP (Portugal), SS Lazio (Italia) y PSV Eindhoven (Países Bajos).

Chelsea FC (Inglaterra), Sporting CP (Portugal), SS Lazio (Italia) y PSV Eindhoven (Países Bajos). Canteras de LaLiga: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Girona FC, Real Betis, Villarreal CF, RCD Espanyol y Real Sociedad.

FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Girona FC, Real Betis, Villarreal CF, RCD Espanyol y Real Sociedad. Representación canaria: CD Tenerife, UD Las Palmas y la Selección de La Laguna, a los que se sumará un club invitado pendiente de confirmación.

Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez / E. D.

Programa oficial y despliegue de infraestructuras

La actividad arrancará el viernes 4 de septiembre con la disputa de las dos primeras jornadas de grupos entre las 10:00 y las 17:00 horas, rematando el primer día con la presentación oficial del Legends Game, partido que enfrentará a dos equipos liderados por David Silva y Pedro Rodríguez. Durante el sábado 5 se cerrará la fase de grupos en sesión matinal y se darán paso a los cuartos de final por la tarde. El domingo 6 de septiembre quedará reservado para las semifinales, disputándose las finales de consolación a partir de las 16:00 horas y la Gran Final por la Copa Oro a las 17:30 horas, previa a la entrega de trofeos y la clausura.

Para acoger al público e expediciones, la organización montará un espacio Hospitality & Fan Zone de más de 150 metros cuadrados en la propia Ciudad Deportiva, dotado de zonas de descanso, catering, espacios para creadores de contenido y puntos promocionales. La cobertura sanitaria estará cubierta de forma permanente con servicios médicos de urgencia y fisioterapia, mientras que los equipos quedarán alojados en el Panoramic Garden Hotel.

Retransmisión televisiva y reconocimientos individuales

El alcance mediático de la Royal Elite Cup traspasará las fronteras del Archipiélago. La competición contará con cobertura televisiva autonómica en directo mediante Televisión Canaria y su plataforma Canarias Play y difusión internacional a través de la plataforma de streaming DAZN, además del seguimiento de resultados y estadísticas en tiempo real mediante la aplicación móvil del evento.

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En el apartado de galardones, la organización entregará distinciones colectivas para los campeones y subcampeones de las distintas fases, junto a la acreditación del Premio Fair Play y la Mejor Academia. En la vertiente individual se premiará al MVP del Torneo, la Bota de Oro (máximo goleador), el Guante de Oro (mejor portero), el MVP de la Final y el galardón al Mejor Entrenador de la edición.