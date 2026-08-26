La OCU alerta a los tinerfeños sobre este objeto habitual en la playa: aunque no lo parezca, puede ser muy peligroso
El organismo recuerda que estos objetos pueden poner en riesgo la seguridad
Las colchonetas, flotadores y grandes figuras hinchables se convierten cada verano en acompañantes habituales de quienes acuden a las playas y piscinas. Sin embargo, detrás de estos populares objetos existe un riesgo que muchas veces pasa desapercibido. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que se trata de juguetes acuáticos y no de elementos diseñados para garantizar la seguridad de los bañistas.
El motivo por el que la OCU desaconseja los hinchables en el mar
La OCU recuerda que "las figuras hinchables, las pequeñas barcas hinchables y la mayoría de las colchonetas y los flotadores se consideran juguetes acuáticos, no elementos de seguridad". Esto significa que no tienen que cumplir las mismas exigencias de flotabilidad que un elemento de seguridad.
Por ellos, la organización aconseja que los niños no utilicen estos productos fuera de la piscina y señala que solo deberían emplearse en lugares donde puedan apoyar los pies en el fondo. "En el mar o en un pantano, el viento y la corriente puede arrastrarles rápido lejos de la orilla", advierten.
Además, avisan que para los adultos también supone un peligro porque pueden quedarse dormidos en la colchoneta y "ser arrastrados mar adentro".
En las piscinas también hay riesgos
La OCU recomienda evitar sobre estos objetos cerca de los bordes, ya que el rebote puede provocar que la persona salga despedida y se golpee contra el bordillo o incluso contra el fondo. En el caso de los menores, la vigilancia constante de un adulto es fundamental para garantizar la seguridad.
Recomendaciones para bañarse con seguridad
La OCU plantea una serie de recomendaciones básicas para reducir riesgos durante el baño. En primer lugar, escoger siempre playas en las que haya servicio de socorrismo y respetar las banderas y el resto de indicaciones de seguridad. "Las playas con bandera verde señalan un mar tranquilo, al contrario que la bandera roja, que prohíbe el baño. La bandera amarilla indica condiciones poco favorables para el baño: ojo a los menores", recuerdan.
También aconsejas utilizar chalecos salvavidas si se va a navegar o practicar algún deporte acuático. Además de evitar saltos en aguas cuya profundidad o fondo se desconozcan y no permitir que los niños corran junto al borde de las piscinas.
Si una persona se encuentra si fuerzas en el mar para continuar nadando hasta la orilla debe pedir ayuda urgente. Por último, en el caso de que haya una tormenta eléctrica, los bañistas deben abandonar inmediatamente el agua y avisar al 112 en caso de cualquier accidente acuático.
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