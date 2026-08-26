Solo dos médicos para más de 900 reclusos en Tenerife II: "Atendemos urgencias y poco más"

El equipo sanitario de la prisión de Tenerife denuncia que está en una situación límite. De hecho, ya ni siquiera pueden denominarse a sí mismos un equipo. Tras apartar a una trabajadora, la plantilla médica ha quedado reducida a un único facultativo y a una subdirectora que, ante la falta de manos, tiene que compaginar las labores de gestión con las sanitarias. "Son solo dos profesionales para asistir a los 966 reclusos, la atención primaria en el centro penitenciario se ha quedado en mínimos históricos", advierte el delegado provincial del Sector de la Administración General del Estado de Comisiones Obreras (CCOO), Antonio Rodríguez.

La relación de puestos de trabajo de la prisión Tenerife II contempla una plantilla médica compuesta por ocho facultativos y un subdirector técnico. Esto sobre el papel, ya que, según apuntan desde el sindicato, a día de hoy solo queda un facultativo y una subdirectora. El desmantelamiento, denuncian, ha sido progresivo, pero hay una gota que ha colmado el vaso: la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias suspendió el periodo de prácticas de una médica que había superado el último proceso selectivo.

Una decisión que, a ojos del portavoz sindical, agrava un escenario que ya era crítico. "A finales del siglo pasado, cuando la plantilla estaba cubierta, recuerdo que los médicos incluso pasaban consulta a diario, pero ahora solo llegan a cubrir urgencias; no puede hacer mucho más", asegura Rodríguez. En estos momentos, por tanto, la población privada de libertad –que ronda el millar de reclusos– apenas tiene asistencia primaria. Según destaca, con los actuales medios, el seguimiento que se hace a internos que padecen diabetes o alguna otra enfermedad crónica es "muy precario".

Carencias en atención psiquiátrica

Al no tener psiquiatras en plantilla, tampoco cuentan con una atención psiquiátrica, "solo se atienden urgencias derivando al hospital". Todo esto, añade, en un recurso en el que "alrededor del 35% de los internos tiene problemas de salud mental". También ocurre lo mismo con otras especialidades como Odontología: "Antes había profesionales que venían al menos una vez al mes y ahora solo acuden de vez en cuando", critica.

Centro penitenciario Tenerife II / El Día

CCOO asegura que no se trata de un caso aislado, sino que es la tónica general en la mayoría de prisiones del país. "Desde que el Estado, en 2003, transfiriera a las comunidades autónomas las competencias sanitarias de instituciones penitenciarias la cosa no ha hecho más que empeorar; solo Cataluña, País Vasco y Navarra las han asumido, el resto tiene deficiencias graves", argumenta.

Condiciones poco atractivas

En los últimos años, cada vez es más difícil que se cubran las plazas libres porque las condiciones laborales "no son atractivas". A ello se suman suspensiones como la que el sindicato hizo pública este miércoles. Al respecto, el delegado provincial reitera que la médico afectada llevaba más de cinco años desempeñando funciones sanitarias en el establecimiento penitenciario. Además, afirma, venía desarrollando su trabajo "de manera correcta y eficiente" hasta el momento de su cese, por lo que no entienden qué ha podido ocurrir.

Desde la Sección Sindical de CCOO sostienen que no existen causas objetivas que justifiquen la suspensión del periodo de prácticas y consideran que la decisión podría estar relacionada con desavenencias de carácter personal o profesional con la dirección del centro. Por el momento, la directora no se ha pronunciado al respecto.

Piden una revisión inmediata

Por su parte, la representación de los trabajadores exige a la Secretaría General que revise "de inmediato" el expediente y la decisión de suspender sus prácticas. "Pedimos una resolución de su situación administrativa rápida y justa, tanto para reparar el perjuicio profesional ocasionado como para recuperar un recurso sanitario imprescindible para el funcionamiento del centro penitenciario", reclaman en un comunicado.

Para CCOO, lo sucedido "vuelve a evidenciar los problemas de gestión que atraviesa el centro en los últimos meses". La organización sindical también trasladó que teme que los conflictos internos puedan terminar repercutiendo en la prestación de la asistencia sanitaria a la población penitenciaria.

Otro conflicto a principios de mes

A principios de agosto, la organización Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), un sindicato de funcionarios de prisiones, pidió el cese de la directora de la cárcel Tenerife II, Mavi Bernaola, por no informar de un plante de presos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Mientras los trabajadores indicaron que hubo 190 presos del Módulo dos –considerado el más conflictivo– involucrados en las protestas, la responsable negó tal plante y aclaró que solo algunos internos habían expresado sus quejas.