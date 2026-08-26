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El kebab artesanal de Tenerife que triunfa por sus masas caseras y carne cortada a diario

El establecimiento destaca por ofrecer productos frescos y elaborados artesanalmente

Las elaboraciones ofrecen calidad en cada bocado

Las elaboraciones ofrecen calidad en cada bocado / Manu Food Hunter

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Helena Ros

Helena Ros

Los kebabs se han convertido en una de las opciones más populares para quienes buscan disfrutar de comida rápida, aunque no todos los establecimientos ofrecen la misma experiencia gastronómica. En Tenerife se encuentra Kebab El Sabroso, que cuenta con diferentes establecimientos en la isla y ofrece elaboraciones artesanales a diario.

El creador de contenido gastronómico @manufoodhunter ha visitado uno de los establecimientos y no ha dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "De los mejores kebabs que he probado en toda mi vida", asegura en el vídeo.

Carne cortada diariamente y masas artesanales

Uno de los aspectos que más destacados es la elaboración de los productos. Según explica en el vídeo, el establecimiento trabaja con carne de kebab trinchada a mano y prepara diariamente las masas que utiliza tanto para sus kebabs como para otras elaboraciones.

El creador de contenido se decantó por la pizza de kebab, que combina la carne característica del establecimiento con una masa que calificó como "un auténtico espectáculo". También destaca que papas son naturales y se cortan diariamente, las recomienda acompañadas de bacon y queso cheddar para abrir el apetito.

Los kebabs son el producto estrella

El creador de contenido gastronómico eligió el Durum Sabroso, destacando tanto la generosidad de carne y salsa que completa la elaboración. "Sin duda, de los mejores kebabs que he probado en toda mi vida", comenta.

También probó el kebab Sabroso en pan pita, otro de los productos que llamó su atención. Además, resalta el pan que se elabora a diario y como combina con los ingredientes. "Solo por lo bueno que está el pan merece muchísimo la pena venir", afirma.

Su propuesta gastronómica va más allá y cuenta con hamburguesas servidas con pan de kebab, una combinación diferente que define como "muy curiosa". En cuenta a las salsas, los clientes pueden probar diferentes variedades y repetir todas las veces que quieran. Además, llama la atención que tiene una opción de picante de plátano.

Una propuesta gastronómica repartida por la isla

Kebab El Sabroso cuenta con locales en Puerto de la Cruz, La Caleta, La Camella y Playa Paraíso. Además, prepara una nueva apertura en Candelaria, que se sumará próximamente a sus establecimientos en Tenerife.

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"Comer kebab no tiene por qué ser algo malo, hay sitios que lo hacen de mucho nivel como este", señala.

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