Inmueble de récord en Tenerife: el sur alberga la mansión más cara de Canarias con 10 millones de euros

El mercado inmobiliario de ultra-lujo en España sigue pulverizando registros, situando a la isla de Tenerife en la cima de la exclusividad del Archipiélago. Una majestuosa propiedad situada en el enclave costero de La Caleta, dentro del municipio de Adeje, ha sido catalogada como la vivienda a la venta más cara de Canarias, alcanzando una valoración de 10 millones de euros. La finca cuenta con una edificación principal de 963 metros cuadrados de superficie construida y se emplaza en una de las parcelas más codiciadas del sur de la isla.

Aunque el importe de la villa tinerfeña la sitúa como la referencia regional indiscutible, queda aún distante de las cifras astronómicas que se manejan en los grandes núcleos del lujo peninsular y balear, donde las propiedades de mayor valor duplican y triplican holgadamente estos presupuestos.

La cúspide nacional: 'Villa Bellagio' lidera la lista en Marbella

En el cómputo global del territorio español, la cúspide del mercado residencial la ocupa 'Villa Bellagio', un auténtico palacio flotante ubicado en la cotizada Milla de Oro de Marbella (Málaga). Con un precio de salida de 70 millones de euros, esta mansión se erige en una parcela de 14.000 metros cuadrados y dispone de 13 dormitorios. Entre sus prestaciones exclusivas figuran gimnasio, sauna, varias piscinas, bolera privada, bar, sala de cine y unos impresionantes acabados inspirados en la arquitectura clásica.

El podio del lujo en España lo completan dos singulares inmuebles en la isla de Mallorca:

Segundo puesto (Pollença, Mallorca): Una mansión costera valorada en 46 millones de euros , que destaca por sus 11 habitaciones y por contar con acceso directo privado al mar.

Una mansión costera valorada en , que destaca por sus 11 habitaciones y por contar con acceso directo privado al mar. Tercer puesto (Palma de Mallorca): La célebre 'Villa Solitaire', firmada por el reputado arquitecto Matteo Thun, a la venta por 39,5 millones de euros. Su diseño geométrico rinde homenaje a las velas de una embarcación y dispone de siete dormitorios, dos piscinas exteriores, jacuzzi en la azotea y un cine al aire libre.

Las diez propiedades más costosas de España

El análisis publicado por Idealista confirma la absoluta supremacía geográfica de las Islas Baleares y la Costa del Sol andaluza a la hora de concentrar las mayores fortunas del sector inmobiliario:

El podio de las propiedades más exclusivas del mercado residencial español está encabezado por la imponente 'Villa Bellagio', una finca palaciega situada en la Milla de Oro de Marbella (Málaga) que ostenta el primer puesto nacional con un precio de salida de 70 millones de euros. La medalla de plata la ocupa una residencia costera de lujo en Pollença (Mallorca) por 46 millones de euros, caracterizada por su acceso directo al mar, mientras que el tercer lugar corresponde a la vanguardista 'Villa Solitaire', ubicada en Palma (Mallorca) y valorada en 39,5 millones de euros.

La cuarta posición la ostenta la finca de estilo hispano-árabe 'La Madrugada', en Benahavís (Málaga), con una tasación de 34 millones de euros, seguida en el quinto escalón por una histórica casa rural en Puigpunyent (Mallorca), en plena Serra de Tramuntana, a la venta por 29,5 millones de euros. El sexto puesto se traslada nuevamente a Palma (Mallorca) con una propiedad de más de 2.000 metros cuadrados por 27,5 millones de euros, superando por poco al séptimo lugar, correspondiente a una villa contemporánea en Benahavís (Málaga) valorada en 27 millones de euros.

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El tramo final de esta clasificación de élite queda rematado por una finca exclusiva en Esporles (Mallorca) en octava posición por 26 millones de euros, una residencia de gran lujo en Calviá (Mallorca) en noveno lugar por 25 millones de euros, y una espectacular casa urbana en Palma (Mallorca) que cierra el 'Top 10' nacional con un precio de 24,5 millones de euros.