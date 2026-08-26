Las infraestructuras educativas del sur de Tenerife suman diez actuaciones finalizadas y una veintena de avances

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha actualizado el Plan de Choque de Infraestructuras Educativas en el sur de Tenerife 2024-2031, que alcanza ya diez actuaciones finalizadas y registra avances en otros ocho proyectos desde su última revisión, al tiempo que suma dos nuevas intervenciones para seguir dando respuesta a las necesidades de escolarización de una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de Canarias.

Como principales novedades, la actualización de 2026 incorpora la construcción de un nuevo Centro de Educación Especial (CEE) en Las Chafiras y la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Llano de las Naciones, ambas en el municipio de San Miguel de Abona. Al mismo tiempo, se retira de la planificación el nuevo CEE previsto en Arona al no haberse producido la cesión del suelo necesario. El resto de las actuaciones contempladas mantiene su planificación.

Imagen de la ejecución del nuevo IES Las Chafiras / E. D.

El director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, destacó que la revisión anual “nos permite comprobar el avance real de cada actuación y adaptar la planificación a las necesidades que se van produciendo en cada municipio, incorporando nuevas intervenciones cuando son necesarias y actualizando los cronogramas de las que ya están en marcha”.

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Carro subrayó, además, que “el plan continúa avanzando, con diez actuaciones ya terminadas, obras en ejecución y proyectos que han superado fases administrativas fundamentales para poder materializarse”. En este sentido, explicó que “nuestro objetivo es mantener una planificación transparente y sometida a un seguimiento permanente hasta que cada infraestructura pueda ponerse a disposición de la comunidad educativa”.