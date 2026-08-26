Hyrox desembarca en Canarias: Tenerife acoge el primer evento de la franquicia del 4 al 6 de septiembre

El fitness de alta competición aterriza por primera vez en Canarias con la llegada de HYROX Tenerife 2026. La emblemática prueba de resistencia combinada se celebrará del 4 al 6 de septiembre en las instalaciones del Recinto Ferial de Tenerife, ubicado en la avenida de la Constitución de la capital chicharrera. Este histórico debut insular convertirá a Santa Cruz en el epicentro atlántico de la disciplina, atrayendo a miles de competidores y aficionados locales e internacionales que buscarán certificar su clasificación para el Campeonato Mundial de la especialidad.

Horarios del evento y escalonamiento de salidas

La competición se desarrollará a lo largo de tres jornadas consecutivas con una densa programación de salidas organizadas por categorías y divisiones de peso:

Viernes, 4 de septiembre: La jornada inaugural arrancará a las 14:00 horas con las series de HYROX Men, dando paso a las modalidades de parejas (Doubles Men a las 15:10 h y Doubles Women a las 16:50 h). La franja de tarde se completará con HYROX Women (18:00 h) y las tandas de Doubles Mixed entre las 19:10 y las 20:30 horas.

La jornada inaugural arrancará a las 14:00 horas con las series de HYROX Men, dando paso a las modalidades de parejas (Doubles Men a las 15:10 h y Doubles Women a las 16:50 h). La franja de tarde se completará con HYROX Women (18:00 h) y las tandas de Doubles Mixed entre las 19:10 y las 20:30 horas. Sábado, 5 de septiembre: El segundo día abrirá a las 08:00 horas con el grueso de la categoría HYROX Men. A mediodía tomarán el relevo las competidoras de la categoría Pro (Pro Doubles Women a las 12:10 h y Pro Women a las 12:30 h), seguidas de la modalidad mixta. La sesión vespertina se reservará para los hombres Pro, disputando Pro Doubles Men a las 17:10 h y Pro Men a partir de las 18:20 horas. Las ceremonias de entrega de premios del sábado se irán intercalando a lo largo del día, culminando con el podio Pro a las 21:30 horas.

El segundo día abrirá a las 08:00 horas con el grueso de la categoría HYROX Men. A mediodía tomarán el relevo las competidoras de la categoría Pro (Pro Doubles Women a las 12:10 h y Pro Women a las 12:30 h), seguidas de la modalidad mixta. La sesión vespertina se reservará para los hombres Pro, disputando Pro Doubles Men a las 17:10 h y Pro Men a partir de las 18:20 horas. Las ceremonias de entrega de premios del sábado se irán intercalando a lo largo del día, culminando con el podio Pro a las 21:30 horas. Domingo, 6 de septiembre: El cierre del evento comenzará a las 08:00 horas con las tandas de Doubles Women, HYROX Women (11:10 h) y Doubles Men (13:40 h). El broche de oro llegará por la tarde a partir de las 17:50 horas con las espectaculares series de relevos (Womens, Mixed y Mens Relays). Los equipos de relevos deberán asistir obligatoriamente a la charla técnica programada a las 16:30 horas en el túnel de salida. La entrega de premios global clausurará la cita a las 20:00 horas.

Check-in, normas de carrera y servicios para el atleta

La organización ha establecido un protocolo estricto para la recogida de dorsales y el acceso al recinto. La mesa de check-in abrirá 90 minutos antes de la primera oleada de cada división y cerrará 60 minutos antes de la última tanda. Los participantes deberán presentar obligatoriamente su DNI o Pasaporte original en físico junto al código QR personalizado del ticket, no permitiéndose gestiones en nombre de terceros ni cambios de última hora in situ.

Noticias relacionadas