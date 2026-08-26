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Hyrox desembarca en Canarias: Tenerife acoge el primer evento de la franquicia del 4 al 6 de septiembre

Las Islas Canarias se estrenan dentro del circuito internacional de fitness con un fin de semana repleto de tandas de salida, ceremonias de premiación y cobertura mediática global

Una prueba de Hyrox en Barcelona

Una prueba de Hyrox en Barcelona / Hyrox

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El fitness de alta competición aterriza por primera vez en Canarias con la llegada de HYROX Tenerife 2026. La emblemática prueba de resistencia combinada se celebrará del 4 al 6 de septiembre en las instalaciones del Recinto Ferial de Tenerife, ubicado en la avenida de la Constitución de la capital chicharrera. Este histórico debut insular convertirá a Santa Cruz en el epicentro atlántico de la disciplina, atrayendo a miles de competidores y aficionados locales e internacionales que buscarán certificar su clasificación para el Campeonato Mundial de la especialidad.

Horarios del evento y escalonamiento de salidas

La competición se desarrollará a lo largo de tres jornadas consecutivas con una densa programación de salidas organizadas por categorías y divisiones de peso:

  • Viernes, 4 de septiembre: La jornada inaugural arrancará a las 14:00 horas con las series de HYROX Men, dando paso a las modalidades de parejas (Doubles Men a las 15:10 h y Doubles Women a las 16:50 h). La franja de tarde se completará con HYROX Women (18:00 h) y las tandas de Doubles Mixed entre las 19:10 y las 20:30 horas.
  • Sábado, 5 de septiembre: El segundo día abrirá a las 08:00 horas con el grueso de la categoría HYROX Men. A mediodía tomarán el relevo las competidoras de la categoría Pro (Pro Doubles Women a las 12:10 h y Pro Women a las 12:30 h), seguidas de la modalidad mixta. La sesión vespertina se reservará para los hombres Pro, disputando Pro Doubles Men a las 17:10 h y Pro Men a partir de las 18:20 horas. Las ceremonias de entrega de premios del sábado se irán intercalando a lo largo del día, culminando con el podio Pro a las 21:30 horas.
  • Domingo, 6 de septiembre: El cierre del evento comenzará a las 08:00 horas con las tandas de Doubles Women, HYROX Women (11:10 h) y Doubles Men (13:40 h). El broche de oro llegará por la tarde a partir de las 17:50 horas con las espectaculares series de relevos (Womens, Mixed y Mens Relays). Los equipos de relevos deberán asistir obligatoriamente a la charla técnica programada a las 16:30 horas en el túnel de salida. La entrega de premios global clausurará la cita a las 20:00 horas.

Check-in, normas de carrera y servicios para el atleta

La organización ha establecido un protocolo estricto para la recogida de dorsales y el acceso al recinto. La mesa de check-in abrirá 90 minutos antes de la primera oleada de cada división y cerrará 60 minutos antes de la última tanda. Los participantes deberán presentar obligatoriamente su DNI o Pasaporte original en físico junto al código QR personalizado del ticket, no permitiéndose gestiones en nombre de terceros ni cambios de última hora in situ.

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  • Guardarropa y accesos: Tras completar la acreditación, se autorizará la entrega de una sola bolsa o mochila por deportista en el espacio de Bag Drop, quedando prohibidos los bultos amarrados o sueltos. Las entradas de competidor darán acceso exclusivo para el día de la carrera; el público o los atletas que deseen acudir como espectadores en otras jornadas deberán adquirir su pase específico de espectador.
  • Normativa de recorrido (Roxzone): Para evitar penalizaciones en los tiempos oficiales, los atletas deberán contabilizar correctamente sus vueltas de carrera a pie y acceder a la zona de ejercicios (Roxzone) únicamente al pasar por tercera vez por el arco de entrada "IN".
  • Paquete de participación: La inscripción incluye el parche oficial de Finisher, cronometraje individual con deslose por cada estación de ejercicio, acceso a puntos de avituallamiento, cómputo de puntos para los grupos de edad (Age Groups) y opción de descarga de fotografía profesional por reconocimiento facial a través de la plataforma Sportograf.
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