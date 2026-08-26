Un estudio de la ULL analiza cómo afrontan los conflictos las personas en situación de sinhogarismo en centros de acogida

Un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) ha analizado cómo 91 usuarios del Centro Municipal de Acogida de Santa Cruz de Tenerife afrontan los conflictos mientras residen en estos centros alojativos. El estudio muestra que los conflictos son parte de la vida cotidiana en estos espacios. Además de las disputas interpersonales, los comentarios ofensivos, los robos entre residentes, las agresiones físicas y las intervenciones del personal educativo son algunas de las situaciones más frecuentes. Sin embargo, la manera de responder a ellas varía considerablemente según la experiencia previa de cada persona.

El trabajo, publicado en Aposta. Revista de Ciencias Sociales, ha sido realizado por José Manuel Díaz, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social; Juan Antonio Rodríguez, del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje; y Manuel José Rosales, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Este análisis también señala que la experiencia directa con estas situaciones condiciona la forma en que las personas interpretan los conflictos, las estrategias que emplean para resolverlos y las metas que persiguen, ofreciendo nuevas evidencias para mejorar las intervenciones socioeducativas en estos espacios residenciales.

Los resultados, además, indican que quienes han vivido directamente estas situaciones realizan interpretaciones más definidas sobre las causas y las intenciones de los implicados y despliegan un repertorio más amplio de estrategias para hacerles frente. En cambio, quienes únicamente imaginan cómo actuarían ofrecen respuestas más hipotéticas y menos complejas.

La estrategia depende del conflicto

La investigación también revela que las estrategias utilizadas dependen del tipo de conflicto. Ante comentarios ofensivos predominan las respuestas evitativas, mientras que, en situaciones graves, como el robo de pertenencias o las agresiones, aumentan las estrategias integradoras, como la mediación y la negociación. No obstante, en los conflictos de mayor intensidad aparecen con más frecuencia respuestas de carácter dominante, como la afirmación del poder o la violencia.

Por otro lado, en las situaciones relacionadas con la intervención del personal del centro se observa un equilibrio entre estrategias orientadas al diálogo y otras basadas en la aceptación o la sumisión, reflejando la influencia que ejercen las relaciones de autoridad dentro del contexto institucional.

El trabajo identifica además diferencias asociadas al sexo, la edad y el tiempo de permanencia en el centro. Los hombres tienden a atribuir con mayor frecuencia causas externas e intenciones negativas cuando no han vivido personalmente el conflicto, mientras que las mujeres recurren en mayor medida a estrategias de aceptación en determinadas situaciones. Por su parte, las personas de mayor edad tienden a emplear más la medición y la evasión frente a respuestas más confrontativas.

A más tiempo, menos integración

Uno de los aspectos más relevantes que apreciaron los investigadores es el efecto del tiempo de estancia en el centro en estos comportamientos. A medida que aumenta la permanencia, disminuye el uso de estrategias integradoras como la negociación y se reduce la tendencia a atribuir causas externas a los conflictos. Según los autores, este patrón podría reflejar procesos de adaptación al entorno institucional, pero también cierto desgaste emocional derivado de estancias prolongadas.

Los investigadores sostienen que estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar intervenciones socioeducativas adaptadas a las características de cada persona y orientadas a fomentar la participación activa de las personas residentes en la resolución de conflictos. Asimismo, defienden la incorporación de enfoques restaurativos y educativos que favorezcan la convivencia, reduzcan la conflictividad y refuercen la autonomía de las personas usuarias.