El Anillo Insular de Tenerife permanecerá cerrado dos semanas entre Icod y El Tanque por obras

La TF-5 quedará cerrada por completo al tráfico entre Icod de los Vinos y El Tanque durante aproximadamente dos semanas para renovar el firme de este tramo del Anillo Insular. Los trabajos comenzarán con cortes nocturnos los días 30 y 31 de agosto, entre las 22:00 y las 06:00 horas, pero desde el 1 de septiembre el cierre se mantendrá también durante el día, por lo que la circulación quedará interrumpida en este tramo durante la mayor parte de la jornada.

La actuación afectará al recorrido del Anillo Insular que conecta a ambos terminos municipales, incluido el acceso a Icod por la rotonda de Buen Paso, el enlace de El Amparo y el acceso a la entrada de El Tanque. En la práctica, los conductores que utilicen esta vía para desplazarse entre el norte y el sur de Tenerife tendrán que abandonar temporalmente este tramo y continuar por las carreteras alternativas habilitadas.

Microaglomerado en frío

El objetivo es rehabilitar la superficie de la carretera mediante la aplicación de microaglomerado en frío, un tratamiento que permite renovar la capa superficial del pavimento y mejorar sus condiciones de conservación. Antes de extender este material será necesario realizar trabajos de regularización del firme, previstos inicialmente durante las dos primeras noches de la intervención. Los principales desvíos se realizarán por la TF-42 y la TF-82, dos de las vías que permiten mantener la conexión entre los municipios del entorno mientras permanezca cerrado este tramo del Anillo Insular.

La TF-42 recorre la costa del noroeste de Tenerife, conectando Icod de los Vinos con Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte. Esta será una de las alternativas para quienes necesiten desplazarse por esta parte de la Isla sin utilizar el tramo afectado. La otra opción será la TF-82, que parte de Icod de los Vinos y atraviesa el interior de la comarca hacia El Tanque y Santiago del Teide. Esta carretera permitirá canalizar parte de los desplazamientos que habitualmente utilizan el Anillo Insular, aunque el cierre puede incrementar el tráfico en las vías alternativas.

Asimismo, la interrupción afectará tanto a los vehículos que circulen hacia el sur de Tenerife como a los que se dirijan hacia Santa Cruz, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, prever más tiempo de viaje y seguir los itinerarios alternativos señalizados, especialmente durante las horas de mayor circulación. Los conductores deberán respetar en todo momento la señalización provisional y las indicaciones establecidas en la zona de obras.