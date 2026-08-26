La Aemet anuncia un miércoles con cielos poco nubosos y viento flojo en Tenerife
Los termómetros oscilarán entre los 23 y los 30 grados
Tenerife contará este miércoles con cielos poco nubosos con intervalos en el sur y oeste durante la primera mitad del día y en el norte por la tarde.
Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también se espera viento flojo del norte, más intenso localmente en la vertiente sur del macizo de Anaga y en el extremo noroeste y siendo de componente oeste en cumbres centrales.
En cuanto a las temperaturas, los termómetros oscilarán entre los 23 y 30 grados.
En lo que respecta al conjunto del archipiélago, se espera una situación similar en cuanto a las temperaturas y el viento, mientras que en los cielos habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con nubosidad de evolución en las islas occidentales por la tarde.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia occidental recogida por EFE:
TENERIFE
Poco nuboso con intervalos en el sur y oeste durante la primera mitad del día y en el norte por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del norte, más intenso localmente en la vertiente sur del macizo de Anaga y en el extremo noroeste y siendo de componente oeste en cumbres centrales.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 30
LA GOMERA
Poco nuboso con intervalos matinales en el sur y en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del noreste, más intenso en vertientes este y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 29
LA PALMA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte, ligeramente más intenso en el litoral este y en la vertiente noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 27
EL HIERRO
Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte, ligeramente más intenso en el litoral este y en el extremo noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 18 23
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