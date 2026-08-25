Vestuarios en contenedores de obra y césped deficiente: Gara e Interián reclaman dignidad para el campo de fútbol de Garachico

Los clubes de fútbol R.C.D. Gara y J. D. Interián de Garachico dicen "basta" ante el estado del campo municipal de La Caleta de Interián. Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, ambos conjuntos muestran su "profundo malestar y preocupación". "Han pasado temporadas, se han planteado necesidades y los problemas siguen sin resolverse", sostienen.

Los equipos de fútbol garachiquenses enumeran una serie de quejas que elevan a la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Garachico, que dirige la socialista, Yazmina Luis. Por el equipamiento deportivo municipal, el único de fútbol en uso de la Villa y Puerto, pasan alrededor de 400 personas -niños y adultos- semanalmente. Una de las principales reivindicaciones es que los vestuarios están en dos contenedores de obra. Afirman que hay zonas del terreno que están hundidas y que el césped está en condiciones deficientes. "Hay paredes con un importante deterioro", añaden y suman que "los baños están en condiciones inadecuadas. Tampoco existe un servicio adaptado para personas con movilidad reducida". Solicitan la ampliación del techado de la cantina, ya que "resulta insuficiente ante la lluvia. Además, se forman charcos en la entrada del campo que dificultan su acceso cuando llueve", declaran.

El campo de fútbol del barrio de La Caleta de Interián está situado en la TF-42, a unos tres kilómetros del casco garachiquense. La instalación cuenta con un modesto aparcamiento y cuando se llena, los coches aparcan en el arcén de la vía. "El estacionamiento continúa siendo un problema, especialmente en los días de partido", manifiestan los clubes.

Unidos ante la necesidad

Gara e Interián, históricos rivales en la comarca de la Isla Baja, se unen ahora para reclamar que esta situación "no puede seguir normalizándose. Pedimos dignidad, seguridad, mantenimiento y accesibilidad", demandan. No obstante, aseguran que no quieren "enfrentamientos, sino soluciones. Tampoco queremos promesas, sino compromiso".

El comunicado sobre las condiciones del campo de fútbol llega de cara al inicio de la próxima temporada. El conjunto regional del R.C.D. Gara inició hace tres semanas la pretemporada. Su entrenador, Airam Trujillo, califica como "horrible e insostenible" la instalación ya que "no está en las condiciones óptimas para la práctica deportiva del fútbol". No señala solo al Ayuntamiento de Garachico como responsable de esta situación, sino también a la Federación Tinerfeña de Fútbol, Cabildo y Gobierno de Canarias. "Todos conocen cómo está la instalación y algunos incluso se lucran con ella, pero no hacen nada", argumenta. "Da pena porque los más perjudicados son los deportistas", concluye.

No es momento de parar

Según el entrenador del Gara, "llevamos mucho tiempo esperando. Desde hace dos años ha habido reuniones entre los padres de los niños del club y el Ayuntamiento, quien ha prometido cosas que no se han cumplido y no se han visto", especifica. "Empieza una nueva temporada y ahora no es momento de parar la competición para acometer las obras necesarias. Entonces, tanto el Gara como el Interián nos tendríamos que ir a otro campo", advierte Trujillo.

La postura del Ayuntamiento

Por su parte, el alcalde de Garachico, Heriberto González (CC), afirma que comprende a los clubes y sus inquietudes. "En las próximas semanas se van a solucionar las cuestiones más sencillas, como el alquiler de nuevos módulos provisionales para vestuarios o algunas tareas de mantenimiento", anuncia. En cuanto a lo más complejo, como la construcción de un muro de contención al barranco, muros de la carretera o la restauración de los antiguos vestuarios "están incluidas en una subvención del Cabildo. Hay que recordar que estas intervenciones de mayor calado están afectadas por el Consejo Insular de Aguas. Estoy seguro de que en el mes de septiembre anunciaremos el camino para licitar las obras. En el transcurso de esta temporada estarán reformados y en uso los vestuarios", aclara. La concejala responsable de Deportes, Yazmina Luis (PSOE), no ha realizado declaraciones al respecto.