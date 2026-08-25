Tenerife impulsa una unidad especializada en el análisis de microplásticos

El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna (ULL) refuerzan su colaboración en el estudio de los microplásticos con la creación de PolAR, una unidad especializada que ofrecerá servicios de análisis a administraciones, gestores del agua y otras entidades.

El proyecto, financiado por la corporación insular con 1.083.000 euros hasta y 2028, investiga tanto la presencia de estas partículas en el medio ambiente como su posible aprovechamiento para captar contaminantes orgánicos presentes en distintos fluidos.

Una de las principales novedades es la instalación en la ULL de una sala limpia certificada y una atmósfera altamente controlada. Este espacio evita que las fibras suspendidas en el aire contaminen las muestras durante el análisis, especialmente cuando se trabaja con concentraciones muy bajas de microplásticos.

Sistema de microscopía infrarroja

El equipo también dispone de un sistema de microscopía infrarroja directa por láser, único en Canarias, capaz de detectar, contar, medir e identificar automáticamente la composición química y la forma de partículas plásticas presentes en muestras complejas, como compost, sedimentos, lixiviados o aguas.

La investigación está dirigida por el catedrático de Química Analítica Javier Hernández Borges y cuenta con la participación de dos jóvenes investigadores, Cristina Socas Hernández y Adrián M. Afonso Álvarez, que desarrollan sus tesis doctorales en el proyecto.

Los trabajos se dividen en cuatro grandes líneas. Una de ellas estudia la capacidad de determinados polímeros procedentes de residuos urbanos para absorber compuestos orgánicos presentes en lixiviados. Otra analiza la aparición de microplásticos en compost y vermicompost, donde los primeros resultados reflejan un predominio de fibras que oscila entre el 46% y el 90% de las partículas localizadas.

Trabajo de campo en cuatro playas

El proyecto también ha completado la caracterización de microplásticos en cuatro playas de Tenerife. Entre las zonas estudiadas se encuentran Playa Grande y el Puertito de Adeje, aunque la nota difundida por el Cabildo no precisa los resultados concretos obtenidos en cada enclave.

La nueva unidad PolAR, liderada por el grupo de investigación AChem, permitirá trasladar estos conocimientos fuera del ámbito académico. Ofrecerá análisis y cuantificación de microplásticos en aguas potables y residuales y ayudará a administraciones y operadores a prepararse para el cumplimiento de las nuevas exigencias europeas.