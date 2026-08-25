Tenerife alcanzará los 30 grados este martes: la Aemet no descarta viento muy fuerte en cumbres centrales
Las temperaturas registrarán pocos cambios o leves bajadas, manteniendo el calor puntual en las vertientes sur y sureste de las islas
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes, 25 de agosto, una jornada de transición en Canarias con intervalos nubosos y amplios claros, acompañada de un ligero descenso de las temperaturas máximas que, no obstante, volverán a rozar o alcanzar los 30 °C en diversos puntos del Archipiélago.
Santa Cruz de Tenerife llegará a los 30 °C de máxima con una mínima de 24 °C, mientras que Las Palmas de Gran Canaria registrará 27 °C de máxima y 23 °C de mínima. El viento soplará flojo a moderado del nordeste, aunque se esperan aceleraciones locales e intervalos de fuerte en cumbres y zonas de costa.
Situación por islas y estado de la mar
En el mar predominará el viento del nordeste de fuerza 3 a 4 con rachas puntuales de 5, marejadilla a marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 2 a 3 metros, tendiendo a amainar hacia el final del día.
- Tenerife: Nuboso en el norte con claros en horas centrales; poco nuboso en el resto salvo intervalos matinales en el sur y oeste. Temperaturas con pocos cambios y calor en el litoral sur y sureste metropolitano. Viento flojo a moderado del nordeste; de moderado a fuerte en cumbres centrales con baja probabilidad de rachas muy fuertes en el Teide. (Santa Cruz: 24°C - 30°C).
- Gran Canaria: Predominio de poco nuboso, excepto en el norte a primeras y últimas horas. Se prevén 30 °C locales en el sur y oeste. Viento moderado del nordeste, más intenso en los extremos sureste y oeste. (Las Palmas de Gran Canaria: 23°C - 27°C).
- Lanzarote: Cielos despejados con intervalos matinales y nocturnos. Máximas de hasta 30 °C en el sudeste. Viento moderado del norte al nordeste. (Arrecife: 22°C - 30°C).
- Fuerteventura: Cielos poco nubosos con algún intervalo al cierre del día. Temperaturas sin cambios o en leve descenso interior; hasta 30 °C en el sudeste. (Puerto del Rosario: 22°C - 28°C).
- La Palma: Nubes en el norte y este con aperturas de claros a mediodía. Viento del nordeste flojo a moderado y brisas en la costa oeste. (Santa Cruz de La Palma: 21°C - 27°C).
- La Gomera: Nubosidad orientada al norte y ambiente despejado en el resto. Brisas en el suroeste y viento moderado del nordeste. (San Sebastián de La Gomera: 24°C - 29°C).
- El Hierro: Predominio de cielos despejados con intervalos ocasionales al norte. Temperaturas estables. (Valverde: 18°C - 23°C).
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