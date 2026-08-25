Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeColapso en el tranvía de TenerifePedro Sánchez en CanariasVirus del Nilo en CanariasObras de la carretera de El PrisCD TenerifeOrden de alejamiento del Teide
instagramlinkedin

Tenerife alcanzará los 30 grados este martes: la Aemet no descarta viento muy fuerte en cumbres centrales

Las temperaturas registrarán pocos cambios o leves bajadas, manteniendo el calor puntual en las vertientes sur y sureste de las islas

Previsión del tiempo hasta el viernes 28 de agosto

Previsión del tiempo hasta el viernes 28 de agosto

Windy / Meteored

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes, 25 de agosto, una jornada de transición en Canarias con intervalos nubosos y amplios claros, acompañada de un ligero descenso de las temperaturas máximas que, no obstante, volverán a rozar o alcanzar los 30 °C en diversos puntos del Archipiélago.

Santa Cruz de Tenerife llegará a los 30 °C de máxima con una mínima de 24 °C, mientras que Las Palmas de Gran Canaria registrará 27 °C de máxima y 23 °C de mínima. El viento soplará flojo a moderado del nordeste, aunque se esperan aceleraciones locales e intervalos de fuerte en cumbres y zonas de costa.

Situación por islas y estado de la mar

En el mar predominará el viento del nordeste de fuerza 3 a 4 con rachas puntuales de 5, marejadilla a marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 2 a 3 metros, tendiendo a amainar hacia el final del día.

Noticias relacionadas

  • Tenerife: Nuboso en el norte con claros en horas centrales; poco nuboso en el resto salvo intervalos matinales en el sur y oeste. Temperaturas con pocos cambios y calor en el litoral sur y sureste metropolitano. Viento flojo a moderado del nordeste; de moderado a fuerte en cumbres centrales con baja probabilidad de rachas muy fuertes en el Teide. (Santa Cruz: 24°C - 30°C).
  • Gran Canaria: Predominio de poco nuboso, excepto en el norte a primeras y últimas horas. Se prevén 30 °C locales en el sur y oeste. Viento moderado del nordeste, más intenso en los extremos sureste y oeste. (Las Palmas de Gran Canaria: 23°C - 27°C).
  • Lanzarote: Cielos despejados con intervalos matinales y nocturnos. Máximas de hasta 30 °C en el sudeste. Viento moderado del norte al nordeste. (Arrecife: 22°C - 30°C).
  • Fuerteventura: Cielos poco nubosos con algún intervalo al cierre del día. Temperaturas sin cambios o en leve descenso interior; hasta 30 °C en el sudeste. (Puerto del Rosario: 22°C - 28°C).
  • La Palma: Nubes en el norte y este con aperturas de claros a mediodía. Viento del nordeste flojo a moderado y brisas en la costa oeste. (Santa Cruz de La Palma: 21°C - 27°C).
  • La Gomera: Nubosidad orientada al norte y ambiente despejado en el resto. Brisas en el suroeste y viento moderado del nordeste. (San Sebastián de La Gomera: 24°C - 29°C).
  • El Hierro: Predominio de cielos despejados con intervalos ocasionales al norte. Temperaturas estables. (Valverde: 18°C - 23°C).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
  2. Cambio radical en el tiempo en Tenerife: la Aemet anuncia lluvias y fuertes vientos, aunque los termómetros seguirán sobrepasando los 30 grados
  3. Los bocadillos de Tenerife que conquistan a quienes los prueban: destacan por su cantidad de relleno
  4. Hasta 800 euros de multa por no llevar en buen estado este elemento fundamental del vehículo: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los vehícuslo tinerfeños este fin de semana
  5. El brunch de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para desayunar: hasta 33 bocadillos gourmet para elegir
  6. El PSOE pide un pleno extraordinario para que Rosa Dávila informe sobre las obras en Playa Jardín
  7. Una unidad 'desatascadora' del Cabildo desbloquea los 7 megaproyectos clave de Tenerife
  8. Los vigilantes del Teide ponen orden donde antes había caos e impunidad

Tenerife alcanzará los 30 grados este martes: la Aemet no descarta viento muy fuerte en cumbres centrales

Tenerife alcanzará los 30 grados este martes: la Aemet no descarta viento muy fuerte en cumbres centrales

Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla

Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla

David Afonso y Arodi Llanos unen fuerzas tras quince años de amistad para lanzar la salsa 'El efectivo'

David Afonso y Arodi Llanos unen fuerzas tras quince años de amistad para lanzar la salsa 'El efectivo'

Una ruta diferente por el norte de Tenerife: de comer un postre delicioso a disfrutar de unas vistas de infarto

Una ruta diferente por el norte de Tenerife: de comer un postre delicioso a disfrutar de unas vistas de infarto

Aplazadas dos semanas las obras de la carretera de El Pris, en Tacoronte, ante la presión vecinal

Aplazadas dos semanas las obras de la carretera de El Pris, en Tacoronte, ante la presión vecinal

Una finlandesa deja atrás a su familia a los 65 años y llega a Tenerife con solo dos maletas

Una finlandesa deja atrás a su familia a los 65 años y llega a Tenerife con solo dos maletas

El Servicio Canario de la Salud da por cerrado el brote de sarampión notificado en junio en Tenerife

El Servicio Canario de la Salud da por cerrado el brote de sarampión notificado en junio en Tenerife

El comité de Metrotenerife alerta de un posible colapso del tranvía en septiembre

El comité de Metrotenerife alerta de un posible colapso del tranvía en septiembre
Tracking Pixel Contents