Tenerife alcanzará los 30 grados este martes: la Aemet no descarta viento muy fuerte en cumbres centrales

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes, 25 de agosto, una jornada de transición en Canarias con intervalos nubosos y amplios claros, acompañada de un ligero descenso de las temperaturas máximas que, no obstante, volverán a rozar o alcanzar los 30 °C en diversos puntos del Archipiélago.

Santa Cruz de Tenerife llegará a los 30 °C de máxima con una mínima de 24 °C, mientras que Las Palmas de Gran Canaria registrará 27 °C de máxima y 23 °C de mínima. El viento soplará flojo a moderado del nordeste, aunque se esperan aceleraciones locales e intervalos de fuerte en cumbres y zonas de costa.

Situación por islas y estado de la mar

En el mar predominará el viento del nordeste de fuerza 3 a 4 con rachas puntuales de 5, marejadilla a marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 2 a 3 metros, tendiendo a amainar hacia el final del día.

Noticias relacionadas