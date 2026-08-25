"Me pudo más la rabia que el miedo": Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos

Su nombre es Jesús González Correa, natural de Genovés (Garachico), y se llenó de valor para detener a un pirómano que intentaba provocar un incendio en San José de los Llanos, en el municipio de El Tanque, el pasado 18 de agosto. "Me pudo más la rabia que el miedo", declara. Al salir de su finca, vio cómo un vecino estaba parado en la carretera mientras hablaba por teléfono con el 112 y miraba hacia una columna de humo en medio del pinar. Ya los medios contra incendios y la policía estaban avisados, pero la actuación de Jesús cortó de raíz el inicio del fuego.

"Si se hubiera producido un incendio, hubiera afectado mucho a mi finca", dice González Correa. Por eso, no le importó ni quién ni el qué y dio la vuelta con su coche para salir a gran velocidad hacia el lugar desde donde salía el humo. "Me encontré con un hombre que estaba quemando pinocha. Cada vez echaba más", narra. La primera reacción del joven fue gritarle qué estaba haciendo. Ante la el caso omiso del individuo, entró en acción y sofocó como pudo el fuego. "Hice un círculo para evitar que siguiera quemándose y limpié todo el combustible. El fuego no tenía demasiada fuerza y por eso también conseguí apagarlo", confiesa.

En ese momento, llegaron los efectivos de Brifor, quienes actuaron de manera muy rápida, según el joven héroe antipirómanos. En ese momento, González Correa le preguntó a los agentes forestales si no podían detener al pirómano. Ante la negativa de los bomberos, Jesús no cesó en su empeño de detener del todo al delincuente. "Pensé en que si estaba provocando fuego aquí, podría hacerlo también en cualquier otro lugar instantes después", razona. Llamó a su novia para no encontrarse solo y salió en su busca.

Un desconocido

"Lo vi cerca de donde yo tengo la finca. Me bajé del coche e intenté reducirlo hasta que escuché las sirenas, llegaron los agentes de Medio Ambiente, la Guardia Civil y lo detuvieron", recuerda y reconoce que no había visto nunca a ese hombre por el barrio de San José de los Llanos. Tras la actuación policial, le informaron de que el pirómano era de nacionalidad extranjera y que tenía varias cuentas pendientes con la Justicia en su país y también en Tenerife.

"Lo haríamos todos"

Este hecho aumenta el heroísmo de la actuación de Jesús, quien piensa que "esto lo haríamos todos. Lo que hice yo lo podría haber hecho otro vecino de allí. Todo para proteger nuestro sitio". "Lo que hay que hacer -continúa el joven- es actuar rápido. Si te quedas esperando ahí con miedo, el fuego hubiera sido peor", sentencia.

Para Jesús González Correa se trata de "llenarse un poquito de valor. Sí me paro a pensar, a lo mejor a esa persona le da por atacarme con un cuchillo y todo hubiera sido diferente", manifiesta. No obstante, "eché para adelante y miré antes por mi finca y mi monte que por mí", concluye.

El Ayuntamiento de El Tanque realizó un reconocimiento al joven que vive en Genovés, pero que se siente de San José de los Llanos porque es "mi pueblo".