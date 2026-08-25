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Las dos orcas de Marineland serán transportadas "en breve" a Loro Parque

El parque acuático francés confirma el traslado aéreo de sus dos orcas a Tenerife y cuatro delfines a Valencia

Orcas en Marineland, Francia, antes de su clausura

Orcas en Marineland, Francia, antes de su clausura / E. D.

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

Las dos orcas y los cuatro delfines que están todavía en el centro acuático francés de Marineland de Antibes, cerrado desde hace un año y medio, serán transportados en avión a España "próximamente", informaron este martes a EFE portavoces del centro.

Estas mismas fuentes añadieron que el traslado de las dos orcas (Wiki, de 24 años y Keijo, de 11) es "más complejo", debido a su tamaño y peso, pero aclararon que los planes del parque pasan por su traslado al Loro Parque de Tenerife.

Los cuatro delfines, por su parte, viajarán a Valencia, también en una fecha próxima aún por confirmar.

De Niza a España

Los seis cetáceos partirán desde el área de carga del aeropuerto de Niza, como los ocho delfines que salieron a finales de julio con destino al parque Selwo Marina de Benalmádena, en Málaga (España) en medio de la polémica.

Precisamente, este martes se supo que esos ocho delfines no regresarán finalmente a Francia, al zoo de Beauval (centro), que descartó la creación de un centro de investigación al servicio de su conservación.

Espacio para las orcas en Marineland Antibes, archivo.

Espacio para las orcas en Marineland Antibes, archivo. / Wikipedia.

Las dos orcas y los cuatro delfines que siguen en Marineland, que tuvo que cerrar sus puertas por la ley sobre el bienestar animal aprobada por el Gobierno francés en 2021, siguen siendo alimentados con varios kilos de pescado al día y cuidados diariamente por "una veintena" de personas, detallaron las fuentes de Marineland.

Las sucesivas olas de calor que han golpeado Francia no han tenido un impacto en la salud de los cetáceos, aseguraron las fuentes del parque acuático, que recordó que la temperatura del agua es regulable.

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Marineland Antibes

En su época dorada, Marineland Antibes (propiedad de la española Parques Reunidos) estuvo considerado el parque acuático mayor de Europa, pero se vio forzado a cerrar a comienzos de 2025 precisamente por la entrada en vigor de la norma del bienestar animal que vetaba los espectáculos con mamíferos. 

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