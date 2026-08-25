Nuevo Boncho Tour en Tenerife para despedir el verano: lugar, día y hora para que no te pierdas esta cita festiva
Belinda, Beat Creator, Las Mellizas, We Are Trash y La Maldita pondrán la nota musical de la jornada
Bajamar se prepara para despedir el verano con una nueva edición de Bajamar Endless Summer, una cita que el próximo sábado, 29 de agosto, llevará hasta las piscinas naturales de esta localidad lagunera una nueva parada del Boncho Tour. La jornada, con entrada gratuita, se desarrollará entre las 14:00 y las 00:00 horas y volverá a combinar música, gastronomía, cerveza y ocio en uno de los enclaves costeros más singulares de Tenerife.
La séptima edición de este encuentro propone una jornada pensada para disfrutar del verano al aire libre y que tendrá como uno de sus principales atractivos la programación musical. Desde las 14:00 horas, las sesiones de la Dj Belinda abrirán una jornada que continuará con Beat Creator, Las Mellizas y We Are Trash, antes de que La Maldita ponga el broche final a la programación musical entre las 22:00 y las 00:00 horas.
Con esta séptima edición, Bajamar Endless Summer consolida una cita que ha convertido el final de agosto en uno de los momentos destacados del calendario estival de la localidad.
Oferta gastronómica
La propuesta se completa con una amplia oferta gastronómica, cervezas y mojitos, además de espacios específicamente pensados para diferentes preferencias alimentarias, con puesto sin gluten, opciones veganas y una zona dulce. De esta manera, el Boncho Tour vuelve a plantear una experiencia que va más allá de la música para reunir gastronomía y ocio en torno a un encuentro abierto y de carácter gratuito, incluyendo en esta ocasión un mercado de artesanía.
El entorno constituye otro de los grandes protagonistas de la jornada. Las piscinas naturales y el litoral de Bajamar servirán como escenario para una celebración que coincidirá con las últimas semanas del verano y que permitirá disfrutar de uno de los atardeceres más característicos de la costa de La Laguna. La cita se integra así en la identidad de Bajamar, aprovechando sus espacios naturales como parte esencial de una propuesta que cada año atrae a público dispuesto a disfrutar de una jornada de música y convivencia junto al mar.
El Boncho Tour mantiene, además, su compromiso con el cuidado del entorno. Como ya es tradición, el domingo 30 de agosto, un día después de la celebración, la organización desarrollará una nueva acción de limpieza de costas junto al comando de Cerveza Dorada ‘Por un Boncho Limpito’. La iniciativa refuerza el carácter sostenible de una propuesta que vincula ocio y responsabilidad medioambiental y que invita a disfrutar del litoral desde el respeto y la conservación.
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