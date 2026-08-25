Multa de 200 euros por circular pisando la línea continua en la carretera y ser detectado por un agente de tráfico: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos tinerfeños

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetiva garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Para ello, emplean una serie de señalización y marcas viales que los conductores deben respetar.

Las líneas continuas en la carretera no están pintadas por casualidad. Esta señalización indica a los conductores que no deben invadir el carril contrario ni realizar determinadas maniobras, ya que suelen encontrarse en tramos de visibilidad reducida o menor seguridad para adelantar.

Circular pisando una línea continua o rebasarla cuando no está permitida puede acarrear graves sanciones para los infractores.

En qué casos está permitido rebasar una línea continua

Una de las situaciones más habituales se produce cuando un conductor circula detrás de ciclistas. La normativa permite ocupar parte o la totalidad del carril contrario para adelantarlos aunque exista una línea continua, siempre que pueda hacerse con seguridad y respetando la distancia lateral obligatoria.

Esta excepción también se aplica al adelantamiento de ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal, siempre que la maniobra no ponga en peligro a ningún usuario de la vía.

Además, se permite rebasar una línea continua cuando sea necesario superar un obstáculo en la carretera o adelantar a un vehículo inmovilizado, siempre que el conductor compruebe que no existe riesgo de provocar un accidente de tráfico.

¿Cuándo está permitido adelantar con línea continua? Esto dice la DGT / neomotor

En este caso no está permitido

Pese a que la normativa recoge una serie de excepciones y permite a los conductores adelantar en línea continua a determinados usuarios de la vía, también recoge en qué casos no puede rebasarla.

El reglamento no permite adelantar a un tractor invadiendo el sentido contrario cuando hay una línea continua, al igual que ocurre con los turismos y las motocicletas. "Ten en cuenta que para realizar esta maniobra, al ser un vehículo de grandes dimensiones, vas a recorrer más metros y, por tanto, tardarás más a la hora de hacer el adelantamiento en comparación con un coche. Evita adelantar a un tractor si no hay buena visibilidad cuando miras hacia el horizonte", señalan desde RACE.

Sanciones para los infractores

Superar una línea continua está prohibido en la mayoría de casa, los conductores que incumplan la normativa se enfrenta a una sanción de 200 euros. No obstante, el Reglamento General de Circulación contempla algunas situaciones excepcionales en las que está permitido hacerlo, siempre que el conductor extreme la precaución.

El objetivo de las líneas continuas es evitar maniobras en tramos donde puede existir un mayor riesgo de accidente. En las excepciones, los conductores debe contar con suficiente visibilidad, asegurarse que no circulan vehículos en sentido contrario y realizar la maniobra sin poner en peligro al resto de usuarios de la vía.