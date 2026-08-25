El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo

En Tenerife hay establecimiento que se convierten en una para obligatoria para quienes visitan la isla. Uno es Bar Zumería El Bocadillo, un local ubicado en Tacoronte que abrió sus puertas en 1988 y que con el paso de los años se ha pasado a ser una opción perfecta para quienes buscan disfrutar de un buen bocadillo.

Los bocadillos de pollo son su especialidad

Quienes visitan el establecimiento no dudan en decantarse por su especialidad, los bocadillos de pollo. El local ofrece el de pollo normal con tomate, lechuga, cebolla y alioli, y el de pollo especial al que se le añade huevo y bacon. Dos propuestas que se disfrutan en cada bocado y no dejan indiferentes a quienes la prueban.

Además, uno de los puntos fuertes del bar es que ofrecen la posibilidad de pedirlo en bocadillo, pero también en pulguita, sandwich o croissant. De esta manera, el cliente puede elegir lo que más le guste.

También ofrece otras opciones como pata asada, lomo, ternera, tortilla o americano, entre otros. Además de hamburguesas y perritos, diferentes alternativas para que cada cliente se decante por su combinación favorita.

El establecimiento cuenta con diferentes alternativas / Reseñas

Casi 40 años de historia

Desde su apertura en 1988, el establecimiento apuesta por los bocadillos convirtiendo el de pollo en una de sus señas de identidad. Con casi cuatro décadas de historia, el local continúa apostado con la fórmula que le ha llevado al éxito: ingredientes de calidad, bocadillos contundentes y una especialidad por la que muchos lo reconocen.

Horario y ubicación

Bar Zumería El Bocadillo se encuentra en la Carretera General del Norte,100, en Tacoronte. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus elaboraciones, destacando el bocadillo estrella del local.

Abre de lunes a viernes y domingos en horario ininterrumpido de 7:45 a 23:00 horas, mientras que los sábados ofrece servicio de 8:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas.