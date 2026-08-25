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La Aemet pronostica temperaturas de 30 grados y vientos en Tenerife este miércoles

Se esperan cielos poco nubosos en el sur y oeste de la isla durante la primera mitad del día

Previsión del tiempo hasta el viernes 28 de agosto

Previsión del tiempo hasta el viernes 28 de agosto

Windy / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada con cielos poco nubosos y con intervalos en el sur y oeste durante la primera mitad del día y en el norte por la tarde.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 23 grados de mínima y los 30 de máxima.

El viento soplará, en general, flojo del norte, más intenso localmente en la vertiente sur del macizo de Anaga y en el extremo noroeste y siendo de componente oeste en cumbres centrales.

El Parque Nacional del Teide

El Parque Nacional del Teide, en una jornada soleada. / María Pisaca

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con nubosidad de evolución en las islas occidentales por la tarde. Volverán los intervalos nubosos a zonas del norte a últimas horas.

Temperaturas con pocos cambios y viento en general flojo de componente norte, ligeramente más intenso en la provincia oriental.

Borrasca en la Península

Por su parte, una borrasca dejará lluvias en puntos del norte peninsular al menos hasta el jueves que además provocará un descenso térmico en la mitad oeste de la Península que contrastará con los valores del litoral mediterráneo, que seguirá llegando a los 35ºC, según la previsión del portavoz de la Aemet, José Luis Camacho, recogida por Europa Press.

Noticias relacionadas y más

Para este martes, Camacho prevé precipitaciones débiles o moderadas en el noroeste, Cantábrico y el oeste del Sistema Central, que podrán ser fuertes e ir acompañadas de tormenta en Asturias y el nordeste de Galicia. De hecho, ha apuntado a que hay aviso amarillo en esas zonas por posibles acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

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