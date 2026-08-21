Viernes de nubes y viento en Tenerife: la Aemet prevé lluvias débiles en el norte

Tenerife comienza este viernes, 21 de agosto, con cielos nubosos en el norte y posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, mientras que el viento irá ganando fuerza a lo largo de la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene una previsión de temperaturas con pocos cambios, aunque las máximas podrían descender ligeramente en las medianías.

El noreste de Tenerife será una de las zonas donde existe una mayor probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente durante las primeras y últimas horas. En el resto de la vertiente norte también podrán registrarse algunas lluvias, aunque con menor probabilidad.

En las demás zonas de la Isla predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes en áreas del interior y el sur. Tampoco se descarta alguna precipitación débil y aislada en estos puntos.

Hasta 31 grados en Tenerife

Las temperaturas apenas experimentarán cambios. Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 24 grados y una máxima de 31, mientras que en la vertiente sureste podrían superarse localmente los 30 grados.

Las máximas descenderán ligeramente en las medianías, pero el ambiente seguirá siendo cálido en las zonas más expuestas al sol.

Rachas muy fuertes de viento

El viento será otro de los elementos destacados de este viernes. Soplará del nordeste, moderado, pero aumentará durante la tarde y alcanzará intervalos fuertes en el litoral este, el extremo oeste y la fachada sureste del área metropolitana.

La Aemet no descarta rachas localmente muy fuertes en estos puntos. En las costas del suroeste se esperan brisas.

La situación será también complicada en el mar, con viento del nordeste de fuerza 4 o 5, que podrá arreciar localmente hasta fuerza 6. Habrá marejada, aumentando a fuerte marejada, y mar de fondo del norte de uno a dos metros.

El tiempo en el resto de Canarias

En Lanzarote habrá intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles y aisladas hasta mediodía, con máximas de 30 grados en Arrecife. Fuerteventura tendrá una situación similar, aunque con máximas de 28 grados en Puerto del Rosario.

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso y con lluvias débiles y ocasionales, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados. Las temperaturas podrán superar los 32 grados en las vertientes sur y oeste.

La Gomera y La Palma tendrán también nubosidad y posibles lluvias débiles en sus fachadas norte y este, respectivamente. El viento será moderado del nordeste y podrá alcanzar intervalos fuertes y rachas muy fuertes en determinados puntos.

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Por último, El Hierro tendrá cielos nubosos en el norte y posibilidad de alguna lluvia débil, con temperaturas de entre 18 y 22 grados en Valverde y viento del nordeste con intervalos fuertes.