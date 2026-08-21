Sanidad invierte más de 10 millones de euros en mejorar los centros de salud de Tenerife

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha invertido más de diez millones de euros desde junio de 2023 en obras de mejora de los centros de salud y consultorios locales de Tenerife, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Las actuaciones, desarrolladas a través de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, incluyen la construcción y puesta en marcha de nuevos consultorios, reformas y mejoras de accesibilidad, así como actuaciones de mantenimiento y climatización en diferentes instalaciones sanitarias de la Isla.

Entre los proyectos ya finalizados destaca el nuevo consultorio de Las Chafiras, en San Miguel de Abona, que supuso una inversión de 2,2 millones de euros. También se han puesto en servicio las nuevas instalaciones de los centros de El Sauzal, con una inversión de 986.676 euros, y Buenavista del Norte, con otros 2,2 millones.

A estas actuaciones se suma el nuevo consultorio local de Barroso, en La Orotava, que comenzó a funcionar el pasado mes de mayo tras una inversión de 1,3 millones de euros.

Nuevas salas y servicios en los centros de salud

Las obras también han permitido mejorar la accesibilidad y ampliar los servicios disponibles para los usuarios. Entre las actuaciones destacan las nuevas salas de extracción de muestras habilitadas en los centros de Las Chafiras, El Sauzal y Barroso-Colombo.

Asimismo, la reforma del consultorio de San José de los Llanos, en El Tanque, incorporó dos nuevas salas destinadas a reanimación cardiopulmonar (RCP) y observación. Las mejoras ejecutadas en este centro han supuesto una inversión de 51.000 euros.

Sanidad también ha abierto un nuevo punto de extracción de muestras en la Zona Básica de Salud de La Laguna-Universidad y otro en el Consultorio Local de El Sauzal.

En paralelo, cerca de tres millones de euros se han destinado al mantenimiento, climatización y reforma de distintos centros de Atención Primaria de Tenerife.

El nuevo consultorio de La Esperanza, pendiente de apertura

Otra de las actuaciones destacadas es la construcción del nuevo Consultorio Local de La Esperanza, en El Rosario, que ha supuesto una inversión de 2.301.969,96 euros.

Las obras ya han concluido y actualmente se están realizando los trámites relacionados con la instalación de la red de comunicaciones y el mobiliario necesarios para proceder a su apertura.

La nueva infraestructura pretende dar respuesta a las necesidades de la población de este núcleo de El Rosario y mejorar la atención sanitaria que reciben sus vecinos.

Más de 6,8 millones para ampliar el centro de salud de Tacoronte

Entre los próximos proyectos destaca la ampliación y reforma del Centro de Salud de Tacoronte, unas instalaciones que cuentan con más de 30 años de antigüedad.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado recientemente un gasto de 6.856.996 euros para esta actuación, que permitirá retomar el proyecto y mejorar las instalaciones del centro.

La intervención busca adaptar el espacio a las necesidades actuales de la población y de los profesionales sanitarios.

Nuevos consultorios en Fasnia y Tegueste

Sanidad también trabaja en otros proyectos de nuevas infraestructuras sanitarias en la Isla.

En Fasnia está previsto avanzar durante este año en la redacción del proyecto para construir un nuevo Consultorio Periférico en un solar cedido por el Ayuntamiento.

Por otra parte, también se han producido avances para hacer posible el futuro nuevo consultorio local de Tegueste. El Ayuntamiento ya ha adquirido los terrenos que posteriormente serán cedidos al Servicio Canario de la Salud para la construcción de la infraestructura.

De esta forma, el Gobierno de Canarias prevé continuar ampliando y renovando la red de Atención Primaria de Tenerife, con actuaciones destinadas tanto a mejorar las instalaciones existentes como a crear nuevos espacios sanitarios en aquellos municipios donde se ha detectado una mayor necesidad.