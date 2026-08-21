Este fue el menú que un chef canario preparó para Beéle en Tenerife: «Ya conocía la fama de mis arroces»

Detrás de un gran concierto hay mucho más de lo que ocurre sobre el escenario. Mientras miles de personas esperan frente a las vallas para ver a sus artistas favoritos, en camerinos se despliega toda una maquinaria que permanece lejos de los focos. Y en la visita de Beéle a Tenerife, una parte de ella tuvo sabor canario.

El encargado de cocinar para el artista colombiano y su equipo fue Samuel Quintero, chef privado y creador de contenido especializado en arroces, que ha compartido ahora algunos detalles de la experiencia vivida durante el Urban Beach Festival, celebrado el pasado 25 de julio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

«Hoy tenemos un servicio para Beéle y su equipo en el Urban Beach Festival, así que por aquí les dejo el vídeo», explicaba Quintero al mostrar en sus redes sociales parte del trabajo realizado aquella jornada.

Lo que probablemente no esperaba era descubrir, una vez dentro del camerino, que su comida llegaba con referencias previas.

Beéle ya había oído hablar de sus arroces

La sorpresa para el cocinero llegó cuando tuvo contacto con el entorno del cantante. Según relata Quintero, Beéle ya conocía la fama de sus arroces antes incluso de probar el menú preparado para la ocasión.

El servicio giró precisamente alrededor de la especialidad que ha convertido al chef en un rostro conocido en redes sociales: el arroz. Quintero preparó dos propuestas diferentes, detrás de las que hubo horas de trabajo previo.

Uno de los elementos fundamentales fue un caldo elaborado durante ocho horas, una preparación lenta destinada a concentrar el sabor que posteriormente terminaría llegando al plato.

La reacción del equipo no tardó en llegar. Según cuenta el propio chef, dos de los colaboradores más cercanos al cantante aseguraron que el de carrilleras era «el mejor arroz de carne que se habían comido por el momento».

Para Quintero, el servicio suponía también una oportunidad de llevar su cocina fuera del formato habitual de sus redes sociales. «Seguimos dando espectáculo, mejorando cada día hasta llegar a ser los mejores creadores de contenido en lo nuestro», señaló posteriormente.

El plato que Beéle se quedó sin probar

Sin embargo, hubo una idea que finalmente tuvo que quedarse fuera del menú.

Quintero quería preparar para la ocasión un risotto de carrilleras, pero las características del plato chocaban directamente con el funcionamiento de un festival y los horarios de un artista internacional.

Un risotto necesita terminarse y consumirse prácticamente al momento para mantener su textura. Coordinar ese instante con pruebas, camerinos, compromisos y una actuación ante miles de personas convertía la propuesta en demasiado arriesgada.

El cocinero optó así por descartarla y adaptar el servicio a las circunstancias del evento, manteniendo las dos propuestas de arroz que sí pudieron servirse al equipo.

De chef privado a creador de contenido

Samuel Quintero combina actualmente los servicios de chef privado con la creación de contenido gastronómico, especialmente alrededor de los arroces.

Además de preparar eventos privados, trabaja con clientes habituales mediante dietas personalizadas y utiliza las redes sociales como escaparate de una cocina en la que intenta incorporar también un componente de espectáculo.

Su objetivo pasa por continuar creciendo dentro y fuera de Canarias y situarse entre los creadores gastronómicos especializados en este ámbito con mayor proyección nacional.

El servicio realizado durante la visita de Beéle a Tenerife se convierte así en otro escaparate para ese proyecto. «Muchas gracias por la confianza», agradecía después de encargarse de las paellas para el cantante y su equipo.

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Y aunque el colombiano fue quien reunió a miles de personas frente al escenario aquella noche, entre fogones hubo otro pequeño espectáculo: ocho horas de caldo, dos arroces y un chef canario que descubrió al entrar en el camerino que su fama había llegado antes que él.