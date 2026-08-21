La Guancha acoge la primera área de servicio público para caravanas del norte de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha este viernes el servicio para caravanas en el Centro Logístico de La Guancha, cuyo espacio de punto limpio se convierte en la primera instalación pública y gratuita que la corporación insular abre en el norte de la isla.

Se trata de la cuarta infraestructura específica para este tipo de vehículos que existe en la isla y que se suma a las dos que hay en el municipio de Arona, en el Punto Limpio como tal y en el Centro Logístico de Malpaso y en el Punto Limpio de Jagua (Santa Cruz de Tenerife), que ya se encuentran completamente operativos para permitir la evacuación de aguas negras y grises y reposición de agua potable de las caravanas.

El objetivo principal de estas pequeñas actuaciones es evitar que los vertidos se realicen de manera descontrolada en espacios no autorizados, los cuales suelen ser zonas de gran valor medioambiental, según ha informado el Cabildo de Tenerife en un comunicado.

Inauguración

En la inauguración del nuevo servicio del municipio de La Guancha estuvo presente la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, junto con representantes de las asociaciones Caravaning por Canarias, ACAT y Federación G3A, los cuales destacaron la apuesta y el trabajo que está realizando el Cabildo en cuanto a la prestación de servicios se refiere para el sector de las caravanas.

Blanca Pérez ha subrayado que de esta manera se da respuesta a una de las peticiones históricas del colectivo de caravanistas con unas infraestructuras "que ya están dando muy buenos resultados durante el primer mes, con más de 166 usuarios entre Arona y Jagua".

El alcalde de La Guancha, Alejandro Herrera, ha destacado que la puesta en servicio de esta nueva zona de vertidos para autocaravanas supone una nueva mejora en la planta de tratamiento de residuos, que amplía los servicios que ya ofrece esta instalación.

Espacios en puntos limpios

El área de Residuos ha elaborado una serie de obras y actuaciones para crear zonas en los puntos limpios de la isla para caravanas, un plan que culminará con que cada uno de estos espacios de la red insular estén operativos para albergar un espacio de evacuación de aguas negras y grises y otra de suministro de agua potable.

Estos nuevos puntos han tenido durante el primer mes de funcionamiento un total de 166 usuarios, divididos en 69 en Arona y 97 en Jagua, y en el área metropolitana ha habido 97 caravanas en catorce días, lo que hace una media aproximada de 7 vehículos por jornada.